Matthijs de Ligt sluit vertrek in de winterstop uit

"Van een vertrek zal het deze transferperiode niet komen," zegt De Ligt in gesprek met de NOS. "Nee, daar hoeven de Ajaxfans niet bang voor te zijn. We willen de titel halen en daar is iedereen hard voor nodig."



Ajax bereidt zich in het Amerikaanse Florida voor op de tweede seizoenshelft. In het kader van de Florida Cup komen de Amsterdammers vrijdag en zaterdag uit tegen respectievelijk Flamengo en Sao Paolo.



"Als de resultaten goed zijn, is het team altijd hecht," aldus De Ligt. "Je wil natuurlijk nooit verliezen, maar als je verliest, gaat het erom hoe je daar mee omgaat. Dat is de grootste uitdaging van de tweede seizoenshelft, denk ik."



Golden Boy

De Ligt kan rekenen op belangstelling van meerdere topclubs. Onder meer Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain werden al met hem in verband gebracht.



In december won De Ligt nog de prestigieuze Golden Boy Award. Hij volgde daarmee spits Kylian Mbappé op, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain.



