Matthijs de Ligt: Ronaldo hoefde me niet te overtuigen

Gestoken in clubkostuum neemt De Ligt plaats achter de desk. Hij zet regelmatig een koptelefoon op - de vragen gesteld in het Italiaans worden voor hem vertaald. De oud-aanvoerder van Ajax antwoordt in het Engels.

Hoe lang duurde het om de knoop door te hakken?

“Wel eventjes. Voor mij was het belangrijk om die stap naar het buitenland te maken. Ik wilde een weloverwogen beslissing nemen. De beslissing zou ik pas nemen na de Nations League-finale, begin juni.”

Ronaldo vroeg De Ligt na de eindstrijd tussen Portugal en Oranje (1-0) naar Juventus te komen. Camera’s registreerden het onderonsje van beide spelers. De Ligt stond op dat moment ook nog in de belangstelling van FC Barcelona en Paris Saint-Germain.

Gaf het verzoek van Ronaldo de doorslag?

“Nee, eerlijk gezegd niet. Natuurlijk ben ik vereerd dat hij het aan mij vraagt. Ik zie het als een groot compliment. Maar ik wist op dat moment bijna zeker dat het het Juve zou worden. Hier had ik het beste gevoel.”

Hoe is het contact met coach Maurizio Sarri?

“We hebben elkaar heel kort even aan de telefoon gesproken. Gewoon, om elkaar even te leren kennen. Hij is een van de redenen om naar Juventus te komen. Zijn aanvallende spel, filosofie en manier van verdedigen spreken mij aan.”

Als kind droeg je al een shirt van Juventus. Waarom?

“Als zevenjarige jongen bewonderde ik Fabio Cannavaro. Hij won dat jaar het WK en de Gouden Bal. En van Juventus was ik ook al vroeg fan.”

Wat heb jij met rugnummer 4?

“Het is voor mij een speciaal nummer. Bij Ajax speelde ik daarmee in de jeugd en het eerste elftal. Paolo Monetero speelde ermee bij deze club. Ik heb een erfenis te vervullen.”

Voelt de 75 miljoen als een molensteen om je nek?

“Eerlijk gezegd niet. Druk hoort bij het voetbal. Ik zie het niet als een last.”

Wat wil je bereiken?

“Ik wil graag beter worden. Hoe de fans mij hebben verwelkomd, is fantastisch. Ik wil hen graag veel teruggeven. Hopelijk lukt dat.”

Bekijk de persconferentie terug: