Matthijs de Ligt op drempel van transfer naar Bayern München

Matthijs de Ligt. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Dat zijn huidige club Juventus open stond voor een vertrek van Matthijs de Ligt, was al langer bekend. De Italiaanse topclub kampt met financiële problemen, de Nederlander vertegenwoordigde een grote transferwaarde: enigszins vergelijkbaar met de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona.

Ook Chelsea was in de markt voor De Ligt, maar Bayern München lag al enkele dagen op kop om de Oranje-international te strikken. Met de op handen zijnde transfer is in totaal maximaal zo’n 80 miljoen euro gemoeid, 70 miljoen euro plus bonussen. De Ligt had in Turijn nog een contract tot medio 2024. De Italiaanse club nam de verdediger in 2019 voor 85 miljoen euro over van Ajax, de club waar hij werd opgeleid en op zijn zeventiende al doorbrak onder Peter Bosz.

De transfer naar Bayern München wordt begeleid door het kantoor van wijlen Mino Raiola, dat tegenwoordig gerund wordt door familie en vertrouwelingen van de overleden zaakwaarnemer. Eerder maakten ook ex-Ajacieden Noussair Mazraoui (transfervrij) en Ryan Gravenberch (18,5 miljoen euro) al de overstap naar Beieren, eveneens geadviseerd door de erven van Raiola, in het laatste geval specifiek door rechterhand en voormalig AZ-speler José Fortes Rodriguez. Sadio Mané kwam voor 32 miljoen euro over van Liverpool, maar topspits Robert Lewandowski vertrekt voor 55 miljoen euro naar FC Barcelona en verdediger Niklas Süle ging transfervrij naar Borussia Dortmund.

Beeld REUTERS

De Ligt en zijn management bereikten eerder al een persoonlijk akkoord voor vijf seizoenen met de Duitse club, dat in de Nederlander een nieuwe leider van zijn defensie ziet. Trainer Julian Nagelsmann voerde al diverse gesprekken met de voetballer om hem naar München te halen. Bayern speelde afgelopen seizoen doorgaans met het Franse duo Lucas Hernandez en Dayot Upamecano: goed voor opnieuw een landstitel, maar deze keer géén Europees succes.

Tweede toptransfer

De Ligt verklaarde onlangs nog graag bij Juventus te willen blijven, maar maakt nu voor de tweede keer een absolute toptransfer in zijn nog jonge carrière: opgeteld werd er al ruim 150 miljoen euro voor de verdediger betaald. Zijn perspectief op een basisplaats zal in Duitsland ongetwijfeld groot zijn, wat voor De Ligt cruciaal is voor zijn positie binnen het Nederlands elftal. Binnen Oranje gold De Ligt onder bondscoach Louis van Gaal recent niet meer als een uitgesproken eerste keus.

Fans van Juventus trachtten De Ligt afgelopen week nog te overtuigen van een langer verblijf, bij diens aankomst voor de eerste trainingen richting het nieuwe seizoen, maar de Nederlander speelt de komende jaren in het shirt van Bayern. In de komende dagen wordt de transfer naar verwachting afgerond, gevolgd door een officiële presentatie van De Ligt.

Juventus betaalde in 2019 ruim 85 miljoen euro aan Ajax. In Italië won de Oranje-international één keer de landstitel, één keer de Italiaanse beker en één keer de Italiaanse Supercup.