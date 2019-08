Matthijs de Ligt: ‘Ik zag het niet aankomen dat ik wissel zou staan’

. Beeld AP

“Natuurlijk had ik het liefst willen spelen,” aldus De Ligt, kort na de 0-1 zege in stadion Ennio Tardini in Parma “Aan de trainingen kon ik vooraf ook niks aflezen, in die zin zag ik het niet aankomen dat ik wissel zou staan, maar ik respecteer uiteraard het besluit van de trainer.”

De Ligt werd met luid tromgeroffel binnengehaald door Juventus, als topaankoop van 70 miljoen euro van Ajax. In die zin was zijn reservebeurt een tegenvaller. Assistent Giovanni Martusciello, vervanger van de zieke trainer Maurizio Sarri, koos veelal voor de vertrouwde namen van afgelopen seizoen.

De Ligt: “Ik ben ook realistisch: ik zit hier in Italië nog in de gewenningsfase. Het duo dat vandaag speelde, Chiellini en Bonucci, werd heel lang gezien als het beste verdedigingsduo ter wereld hè. Het is niet zo dat je je daar eventjes tussen speelt in een openingswedstrijd. Ik zal zelf mijn plek moeten veroveren dit seizoen.”