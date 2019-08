Matthijs de Ligt begint weer op nul bij Juventus

Zelf had Mattijs de Ligt zijn reserverol niet meteen zien aankomen, maar in Italië was het amper onderwerp van gesprek: de duurste verdediger van Juventus ooit, 90 minuten op de bank tegen Parma.

“Del Liekt! Del Liekt!” Een grote groep kinderen verdringt zich rond de spelersbus van Juventus, een uur na de uitwedstrijd tegen Parma (1-0 winst). Matthijs de Ligt poseert geduldig en maakt glimlachend selfies, terwijl hij duimpjes opsteekt en zwaait naar de fans.

Je zou niet meteen zeggen dat De Ligt net 90 minuten in de dug-out heeft gezeten, tijdens de ­openingswedstrijd van zijn nieuwe club. Waar ploeggenoot en collega-bankzitter Paulo Dybala woedend richting de bus is gestiefeld, neemt De Ligt alle tijd, ook voor het bezoek uit Nederland. “Uit de trainingen kon je het niet aflezen, laat ik het zo zeggen,” vertelt De Ligt in de catacomben van stadion Ennio Tardini. De miljoenenaankoop heeft kort warmgelopen in de slotfase, onder applaus van de meegereisde fans uit Turijn, maar zijn debuut in de Serie A blijft voorlopig uit.

“Natuurlijk had ik graag gespeeld, maar dat is aan de trainer. Ik moet denk ik ook beseffen dat het centrum dat er nu staat – Bonucci en Chiel­lini – heel lang algemeen als het beste duo ter wereld werd gezien. En dat ik niet zou invallen bij een 0-1 tussenstand, snapte ik ook wel.”

Superdeluxe reservebank

In Italië is de reservebeurt van De Ligt amper onderwerp van gesprek. La Gazzetta dello Sport besteedt een dag later een kort stukje aan de superdeluxe reservebank van Juventus, waar de ene na de andere topspeler op zit, van Adrien Rabiot tot Dybala, van De Ligt tot Emre Can. Maar de roze sportkrant en de legio analytici op tv hebben vooral lof voor de routiniers op het veld: Giorgio Chiellini (35) en Cristiano Ronaldo (34). ‘Geboren leiders’ die de landskampioen naar de zakelijke zege in Parma ­leiden. Aanvoerder Chiellini maakte de enige, nogal lelijke goal van de wedstrijd.

Het schetst meteen de Italiaanse voetbalcultuur, en de manier van denken over de sport. Dat de technische staf van Juventus vooral voor zekerheden kiest bij de seizoensouverture in Parma, het wordt als volkomen vanzelfsprekend gezien. Óók omdat hoofdtrainer Maurizio Sarri zelf ontbreekt wegens ziekte; de notoire kettingroker heeft een longontsteking. Geen situatie kortom voor risico’s of experimenten, alle opwinding over de komst van De Ligt ten spijt.

Het lijkt alweer maanden geleden, maar pas op 19 juli werd de Nederlander gepresenteerd in Turijn, na lang gesteggel met Ajax over de transfersom van ruim 70 miljoen euro. “Natuurlijk heb ik moeten wennen, dat lijkt me ook logisch,” aldus De Ligt. “Ik kwam in een helemaal nieuwe spelersgroep en ik sprak de taal nog niet. Bovendien stroomde ik later in, de rest van de groep was al even aan het werk met de methodes van de nieuwe trainer. Maar het gaat steeds beter. Het is niet zo dat er heel andere dingen van me worden verwacht dan bij Ajax, dat valt wel mee, ook deze trainer wil naar voren spelen. Inmiddels heb ik vijf keer in de week cursus Italiaans, anderhalf uur per dag, dus ook dat gaat goed vooruit.”

Zijn prijskaartje, zijn snel gegroeide status als aanvoerder van Ajax vorig seizoen: in Turijn begint De Ligt in veel opzichten weer op nul. Wie De Ligt in Parma tussen de gearriveerde sterren ziet lopen in een typisch Serie A-decor, ziet een jonge voetballer die nog zoekt naar zijn plek. Wanneer reservekeeper Gianluigi Buffon (41) even achter hem langsloopt op het voorplein van het stadion, oogt de Nederlander opeens als de tiener die hij tot voor kort nog was.

De Ligt: “Het zijn niet de minste spelers die hier rondlopen, hè. Elke dag trainen met deze gasten; daar word je vanzelf sterker van. Los daarvan bevalt het leven in Italië ook goed. Met mijn vriendin heb ik besloten zo weinig mogelijk tussendoor naar Nederland te gaan. We willen ons leven hier opbouwen, dit is ons nieuwe thuis. Ik heb veel contact met Stefan de Vrij (Inter), die niet ver weg woont. Lasse Schöne (Genoa) heb ik nog een succesappje gestuurd. Maar ik wil het vooral allemaal zelf ontdekken.”

Groeien in het seizoen

De verdediger kende een minder soepele voorbereiding dan zijn oud-ploeggenoot Frenkie de Jong bij Barcelona. In China maakte De Ligt een ongelukkige eigen goal tegen Internazionale, in een oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid scoorde zijn directe tegenstander João Felix. De kritiek zwol prompt lichtjes aan in de pers. “Ik ben in de voorbereiding eigenlijk nooit meteen op mijn best,” zegt De Ligt. “Ik weet niet precies waar dat aan ligt, maar ik moet altijd even op gang komen, in de jeugd bij Ajax was dat al zo. Vaak groei ik daarna in het seizoen. Ik merk nu ook dat ik steeds fitter en sterker word.”

De kans dat De Ligt komende zaterdag opnieuw niet speelt, thuis tegen Napoli, is best aanwezig. Ook dan ontbreekt Sarri nog en as­sistent Giovanni Martusciello heeft op zichzelf weinig reden om alsnog te wisselen. Het zou ­betekenen dat de verdediger zich zonder wedstrijdritme meldt bij het Nederlands elftal, voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland (6 september) en Estland (9 september).

Zijn twintigste verjaardag vierde De Ligt de afgelopen week ‘gewoon’ in Italië. Een leeftijd die in zijn nieuwe thuisland nog altijd als extreem jong wordt gezien, zeker voor een verdediger. Maar tegelijk: bij Juventus verdronken ze haast in euforie toen De Ligt vijf weken geleden werd binnengehaald. Alleen Cristiano Ronaldo was een nóg duurdere aankoop dan de Nederlander. “Ik zit ook nog steeds in een gewenningsfase, wat dat betreft, is het niet zo dat ik me al zorgen maak. Wanneer ik me precies in het team speel, is aan mezelf.”