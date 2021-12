Matige klassieker legt de zwaktes van Ajax in de aanval bloot

Ajax kwam in de kwalitatief ondermaatse wedstrijd kort voor rust op voorsprong tegen Feyenoord door een eigen doelpunt van Marcos Senesi. Beeld ANP

Tijdens de klassieker in De Kuip, bijna traditioneel gewonnen door de Amsterdammers, kwamen de offensieve beperkingen van Ajax aan het licht. Het elftal noteerde één schot op doel en scoorde uiteindelijk via een eigen doelpunt van Feyenoordverdediger Marcos Senesi en een penalty van Dusan Tadic.

Het opmerkelijkste aan de 191ste editie van de Klassieker was dat Ajax zwaar kon leunen op de verdedigende organisatie en dat die stabiel en sterk bleef, al moest Ten Hag voor en tijdens de wedstrijd van alles veranderen aan de bezetting. De trainer verving de geblesseerde Noussair Mazraoui voor Perr Schuurs en zette Jurriën Timber rechtsback. Na een kwartier haakte Lisandro Martínez af met hamstringklachten. Nicolás Tagliafico kwam in het veld en linksback Daley verkaste naar het centrum. En in de slotfase speelde Devyne Rensch op de plek van Timber, die kampte met kramp.

Het was nota bene Rensch die met een aanvallende actie het kwalitatief ondermaatse duel besliste. Op weg naar de 0-2 werd hij lomp onderuit geschoffeld door Reiss Nelson. Uit de strafschop – de eerste voor Ajax dit seizoen in de eredivisie – maakte Tadic zijn zevende competitiedoelpunt.

Schade onevenredig groot

De Serviër bouwt gestaag verder aan zijn ongekende productie voor Ajax. Hij staat nationaal ook alweer op elf assists. Spits Sébastien Haller is dit seizoen met tien goals zowel topscorer van de ploeg in de eredivisie als in de Champions League. Antony completeert de driemansvoorhoede. Hij is op dreef de laatste maanden, de linksbenige aanvaller mag zich inmiddels Braziliaans international noemen.

Halverwege de competitie heeft Ajax al 51 keer gescoord, maar de doelpunten zijn ongelijk verdeeld. Zo makkelijk als de ballen er in sommige wedstrijden invliegen, zo moeilijk vinden de Amsterdammers het net in andere duels. Met slechts vier tegendoelpunten is de schade onevenredig groot: twaalf verliespunten. De gedoodverfde favoriet voor het kampioenschap moet dan ook genoegen nemen met de tweede plek, een punt achter PSV.

Ook in De Kuip ploeterden de meest offensieve spelers aan Ajaxzijde, aanvallende middenvelder Steven Berghuis incluis. In het voorste gedeelte van het veld ontbrak het aan rust, overleg, gogme en doortastendheid. Antony moest vorige week tegen AZ al zijn meerdere erkennen in Owen Wijndal, tegen Feyenoord had hij ook in Tyrell Malacia een vasthoudende opponent. Het bedroevendst was echter het optreden van Haller. De spits liep er in grote delen van de wedstrijd voor spek en bonen bij.

Aanvallende impuls

Ten Hag lijkt weinig twijfel te kennen als hij verdedigers als Tagliafico of Schuurs moet inbrengen of wanneer hij Timber of Blind op een andere positie wil laten spelen. Blind en Schuurs vormden gisteren voor het eerst sinds lange tijd weer eens het centrale duo en dat functioneerde prima. Veel aanvallers in zijn selectie overtuigen hem echter veel minder: Danilo, Mohamed Daramy en David Neres profileren zich niet in de wedstrijden waarin ze een kans krijgen. Danilo en Daramy missen de kwaliteiten en/of de ervaring, Neres heeft niet (meer) de scherpte en de energie om het verschil te maken. Hij lijkt te snakken naar een andere voetbalomgeving.

“Hij is meer dan welkom,” zei Ten Hag zondag dan ook toen Brian Brobbey ter sprake kwam. De 19-jarige spits stapte afgelopen zomer transfervrij over naar RB Leizpig, waar hij verpietert. Dit weekeinde verloor zijn ploeg thuis met 2-0 van Arminia Bielefeld. Toen de wedstrijd al was gespeeld, mocht Brobbey drie minuten voor tijd invallen.

Achter de schermen werkt Overmars hard aan de (tijdelijke) terugkeer van de spits, die met zijn snelheid en branie een heel ander type is dan Haller. Ajax strijdt nog op drie fronten en heeft een aanvallende impuls nodig. De zwaarste beproevingen van het seizoen moeten immers nog komen.

