Matig spel, maar toch was het een daverend goede week voor Ajax

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, blikken presentator Menno Pot, Showtime-redacteur Jesse ter Haar en Paroolverslaggever Dick Sintenie uitgebreid terug op de verrichtingen van Ajax. Ze doen dat met een speciale gast in hun midden: Paul Onkenhout, bekend van zijn column De Twaalfde Man in de Volkskrant. Met vier collega’s annex vrienden, onder wie Dick Sintenie, schreef hij De Canon van het Nederlandse voetbal, een Hollandse voetbalgeschiedenis in vijftig vensters. “Met heel veel Ajax natuurlijk,” zeggen de auteurs.

De tafelgasten zagen heus wel dat Ajax in Istanbul een matige eerste helft speelde en in Rotterdam een ronduit slechte wedstrijd. Ze zagen ook dat de Ajaxaanval zonder Sébastien Haller zoekende was. “Maar hoe Ajax in de tweede helft orde op zaken stelt en toch weer gewoon een uitwedstrijd in de Champions League naar zich toetrekt... dat vind ik toch echt indrukwekkend hoor,” zegt Onkenhout. “En zo was het in Dortmund eigenlijk ook al.”

De terugkeer van Andre Onana. De goals van Sébastien Haller. De ijzeren driehoek Timber-Martínez-Álvarez. Het ‘koetgras’ op Het Kasteel (volgens Dusan Tadic). Het komt allemaal aan de orde in Branie – en de luisteraar kan nog gesigneerde exemplaren van het boek van Dick en Paul winnen ook.

