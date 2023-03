Mathieu van der Poel wint Sanremo op mooist denkbare manier: ‘Gewoon vol gas naar de streep, dat is het beste’

Op weergaloze wijze won Mathieu van der Poel zaterdag Milaan-Sanremo, ‘de makkelijkste klassieker om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen’. Na de Ronde van Vlaanderen (twee keer) is La Primavera zijn tweede wielermonument. ‘Ik heb niet omgekeken.’

In de finishstraat Via Roma in Sanremo, een wielerbegrip, draait het om wielerfenomeen Mathieu van der Poel. Italiaanse fans juichen ‘grande’ Van der Poel toe, iedereen valt over elkaar heen om de kersverse winnaar van Milaan-Sanremo in beeld te vangen. Maar in de chaos heeft hij direct zijn vriendin Roxanne gevonden. Ze geeft hem een knuffel en een flesje water. Zittend op zijn kont stroomt de adrenaline nog door zijn lijf. Maar hij weet het: na Hennie Kuiper in 1985 wint eindelijk weer een Nederlander La Primavera.

En hoe. Vraag iedere renner wat de mooiste manier is om deze wedstrijd te winnen, en het antwoord is precies zoals Van der Poel het doet. Een machtige demarrage vlak voor de top van de befaamde Poggio, de afdaling in duiken en solo aankomen. Zo’n klassieker winnen is al enorm, maar Van der Poel geniet juist van de manier waarop. “Alleen aankomen, dat doen er niet veel. Dit betekent zo veel voor mij. Het is de makkelijkste klassieker om te rijden, maar de moeilijkste om te winnen.”

Hij staat te stralen op het podium als hij met prosecco spuit. Italië houdt van hem, hij houdt van Italië. Na Strade Bianche is de liefde nu opnieuw bekroond met een monumentale zege. Het enige wielermonument dat zijn opa Raymond Poulidor (in 1961) ook won. Nóg een reden voor wat extra glans.

Op tachtig procent

Van der Poel voelt zich de hele dag ijzersterk. Al bij het opstaan in het hotel bij Milaan. Aan de ontbijttafel vraagt hij aan zijn Zwitserse ploeggenoot Silvan Dillier hoe hij uren later op de dag zou moeten juichen. Met een knipoog natuurlijk, maar toch. Hij straalt uit dat hij zich goed voelt. Tijdens de beklimming van de Cipressa, op vijfentwintig kilometer van de streep, krijgt hij de bevestiging: deze benen, wow.

Daarom wil Van der Poel eigenlijk eerder aanvallen op de Poggio. Maar in de hectiek en het gedrum vindt hij niet de juiste route. Daarom maar net voor de top. “Ik wilde een wat grotere voorsprong,” zegt hij. “Daarom was het plan om eerder aan te vallen. Maar het was genoeg. Ik heb de afdaling niet op de limiet gereden, maar op tachtig procent. Ik wilde het niet verpesten. Als ze terugkomen, kun je altijd nog winnen.”

Maar Wout van Aert, Tadej Pogacar en Filippo Ganna komen helemaal niet meer terug. Vijftien seconden na Van der Poel komen ze binnen. “Ik heb niet omgekeken en ook niets in mijn oortje gehoord. Gewoon vol gas naar de streep. Dat is het beste. Natuurlijk was het wel een risico om alleen aan te vallen, maar ik voelde me gewoon echt goed en wilde dit doen. Dat is ook wel ervaring. Dit is mijn vierde Sanremo en eerder speculeerde ik te veel op mijn sprint. Nu wilde ik meer het heft in handen nemen.”

Profetische woorden

Na zijn vijfde plek in 2021 en zijn derde plek in 2022, is het nu raak. Terwijl hij in 2021 nog uitgebreid vertelt dat de liefde tussen hem en Milaan-Sanremo nooit zou opbloeien. Hoe hij daar nu over denkt? Een lach: “Van de laatste 100 kilometer hou ik wel hoor, maar het probleem zijn die 200 kilometers daarvoor. Deze wedstrijd winnen, maakt mij echt trots.”

Na zijn wereldtitel veldrijden, begin februari, is de start van het wegseizoen niet goed. In Strade Bianche speelt hij geen rol en ook in Tirreno-Adriatico gaat het niet zoals hij wil. Hij helpt ploeggenoot Jasper Philipsen als lead-out aan twee ritzeges, maar zelf uitpakken gaat niet. Paniek is er niet. Hij weet dat hij nog even nodig heeft voor de topvorm. Misschien lukt het al wel in Sanremo, zegt hij aan het einde van de Tirreno.

Het blijken een week later profetische woorden. En nee, hij heeft echt geen verstoppertje gespeeld in Tirreno-Adriatico. “Ik zou willen dat ik zo goed toneel kon spelen. Je kunt het aan iedereen vragen: ik was daar gewoon niet goed. Ik ben ook niet het type om daar spelletjes mee te spelen.”



Toprenners verslagen

Wat de zege ook zo mooi maakt: het palet aan toprenners dat hij verslaat. Een mengelmoes van de grootsten op de wielerplaneet. Ronderenner en allrounder Pogacar. Ganna, de beste tijdrijder ter wereld. En dan nog allrounder Van Aert, met Van der Poel de beste klassieke renner van het peloton. “Dit is het enige monument waar deze top-5 mogelijk is. Daarom is het ook zo mooi om Milaan-Sanremo te winnen.”