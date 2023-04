Mathieu van der Poel stuit in spectaculaire Ronde van Vlaanderen op indrukwekkende Tadej Pogacar

Tadej Pogacar met in zijn kielzog Mathieu van der Poel (links) en Wout van Aert. Beeld AFP

Vanaf de start moesten de renners aan de bak. Van der Poel, winnaar van de Ronde vorig jaar, zat al snel achter een breukje in het peloton, maar zijn ploeggenoten zetten het scheve werk recht. Pogacar moest even achtervolgen omdat hij werd opgehouden bij een crash. Er werd sowieso veel gevallen: Filip Maciejuk werd gediskwalificeerd omdat hij een massale val veroorzaakte (waar onder meer Wout van Aert bij betrokken was) en Biniam Girmay, vorig jaar winnaar van Gent-Wevelgem, ging op hoge snelheid onderuit en speelde geen rol van betekenis in de finale.

Acht vroege vluchters, met de Nederlanders Daan Hoole en Elmar Reinders, kregen pas laat wat ruimte van het peloton. Op iets minder dan tachtig kilometer voor de finish sloot een achtervolgende groep met veel outsiders (onder anderen oud-wereldkampioen Mads Pedersen en oud-winnaar Kasper Asgreen) aan.

Oude Kwaremont

Op de tweede en voorlaatste beklimming van de Oude Kwaremont versnelde Pogacar. De Sloveen reed even solo, maar besefte dat de weg nog lang was en liet zich terugzakken tot een elitegroep met Van der Poel en Van Aert. De Nederlander viel vervolgens aan op de Kruisberg, op zo’n dertig kilometer van de finish. Vlaming Van Aert had geen antwoord en loste.

Van der Poel en Pogacar reden naar de groep outsiders, waar Pedersen inmiddels solo was weggereden. Bij de laatste passage van de Oude Kwaremont toonde Pogacar zich de sterkste. Met een imponerende aanval reed hij Van der Poel uit zijn wiel en ging op en over Pedersen. Van der Poel, die niet veel later de Deen ook passeerde, kreeg het gat niet meer dicht. De Nederlander werd tweede op zestien seconden van de ontketende Pogacar. Pedersen was nipt sneller dan Van Aert in de sprint om de derde plaats.