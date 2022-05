Mathieu van der Poel slaat op weergaloze wijze toe in Giro en heeft roze trui te pakken

Beeld REUTERS

Mathieu van der Poel was dolgelukkig dat hij de eerste roze leiderstrui van de Ronde van Italië had veroverd. “Het is ongelofelijk dat ik na het geel van de Tour nu het roze mag dragen,” zei hij. “Ik wist dat goed positioneren de sleutel zou zijn om te kunnen winnen,” keek Van der Poel terug op de laatste 5 kilometer van de etappe. “Ik begon mijn sprint en het was heel spannend, want de benen waren volgelopen met melkzuur, maar ik ben heel blij.”

In de 195 kilometer lange etappe van Boedapest naar Viségrad gebeurde er lange tijd niets. Mattia Bais en Filippo Tagliani van de kleine Italiaanse ploeg Drone Hopper-Androni Giacottoli gingen al na een kilometer in de aanval en kregen alle ruimte van het peloton. Hun maximale voorsprong bedroeg tien minuten, maar toen nestelden de ploeggenoten van Mathieu van der Poel, Biniam Girmay en Magnus Cort Nielsen zich op kop om het gat kleiner te maken. Van der Poel zelf keuvelde ondertussen achterin het peloton wat met Tom Dumoulin, ervaringsdeskundige wat betreft het dragen van de roze trui.

Met nog 14 kilometer te gaan zat het avontuur er voor Bais en Tagliani op. Het peloton stormde op de laatste 5,5 oplopende kilometers af. Lotto Soudal draaide in dienst van Ewan als eerste de beklimming op en werden niet veel later afgelost door de mannen van Alpecin-Fenix in dienst van Van der Poel. Lawrence Naesen plaatste als eerste een aanval, maar werd al snel voorbijgereden door Lennard Kämna. Alles kwam weer bijeen en daardoor draaide het op een sprint uit. Wilco Kelderman ging de sprint aan, maar zag Girmay passeren. Vervolgens rekende Van der Poel af met de renner van Intermarché en de vallende Ewan.

Van der Poel start zaterdag in de tijdrit van 9,2 kilometer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest in het roze. “We zullen zien hoe het in de tijdrit gaat. Ik ga proberen het roze te verdedigen net als ik in de Tour heb gedaan,” verwees hij naar zijn tijdrit vorig jaar in de Ronde van Frankrijk, toen hij de leiderstrui wist te behouden. “Het gaat lastig worden, maar ik ga ervoor.”