Mathieu van der Poel klopt Wout van Aert in Benidorm: ‘Mijn rug voelde goed en ik kon diep gaan’

Mathieu van der Poel klopte Wout van Aert in de sprint in Benidorm. Beeld Cor Vos

Mathieu van der Poel klaagde twee weken geleden in Zonhoven nog over rugklachten, die regelmatig terugkeren bij de alleskunner op de fiets. Na een trainingskamp in Spanje oogde hij weer pijnvrij. “De rug voelde veel beter dan de vorige wedstrijden,” reageerde Van der Poel na afloop. “Winnen is altijd heel mooi. Het was een mooie race, maar ook best gevaarlijk en glad door al het zand en grind. Dat maakte het moeilijk om te rijden. Maar het werd uiteindelijk een geweldige strijd met Wout. Ik ben heel blij om hier te winnen.”

De kopman van Alpecin-Deceuninck was vooral blij dat hij geen fysieke hinder ondervond. “Het was een heel goede wedstrijd. Fysiek voel ik me goed. Mijn rug voelde veel beter dan vorige wedstrijden en ik kon heel diep gaan. Dat was wel nodig om te winnen.”

In het wereldbekerklassement is de Belg Laurens Sweeck, vierde in Benidorm, niet meer te achterhalen. Zijn landgenoot en naaste concurrent Michael Vanthourenhout meldde zich kort voor de start af wegens ziekte.

Nederlands podium bij vrouwen

Bij de vrouwen won Fem van Empel de voorlaatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. In een spannend duel met Puck Pieterse bleek de renster van Jumbo-Visma over de beste benen te beschikken. Pieterse werd tweede, Shirin van Anrooij maakte het Nederlandse podium compleet.

Een week na de nationale kampioenschappen in Zaltbommel trokken de crossers naar Spanje om op onbekend terrein weer een wereldbekerwedstrijd af te werken. Benidorm is nieuw op de kalender en bleek een schot in de roos: tienduizenden toeschouwers waren naar de Spaanse kust gekomen om ’s werelds beste veldrijders live in actie te zien.

Het draaide bij de vrouwen uit op een strijd tussen de smaakmakers van het seizoen. Halverwege de wedstrijd leken Pieterse en Van Empel zich los te maken van Van Anrooij en Silvia Persico, maar niet veel later kwam Van Anrooij er weer bij met de Italiaanse. In de voorlaatste ronde herhaalde het scenario zich en reed kersvers Nederlands kampioen Pieterse opnieuw weg met wereldbekerleidster Van Empel.

Van Anrooij sloot net als Persico weer aan en begon in het kielzog van haar landgenotes aan de laatste ronde, maar daarin bleken opnieuw Van Empel en Pieterse te sterk. Op een versnelling van Van Empel had Pieterse geen antwoord, zodat de renster van Jumbo-Visma voor de zevende keer dit seizoen het zegegebaar mocht maken in een wereldbekerwedstrijd. De voorsprong van Van Empel bedraagt met nog één wedstrijd te gaan 40 punten. Pieterse kan in punten nog op gelijke hoogte komen, maar heeft minder wedstrijden gewonnen. Van Empel pakte dus niet alleen de dagwinst, maar ook voor het eerst in haar carrière de wereldbeker.