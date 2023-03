Mathieu van der Poel eerste Nederlandse winnaar van wielerklassieker Milaan-San Remo sinds 1985

Mathieu van der Poel viert zijn overwinning als hij over de finishlijn komt. Beeld AFP

Eerder wonnen Arie den Hartog (1965), Jan Raas (1977) en Kuiper het Italiaanse wielermonument. Van der Poel (28) werd vorig jaar nog derde. Zijn opa Raymond Poulidor zegevierde in 1961, op de dag af 62 jaar geleden.

Vijftien seconden na de juichende Van der Poel sprintte de Italiaan Ganna, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, naar de tweede plaats. De Belg Van Aert (Jumbo-Visma) eindigde als derde en de Sloveense tweevoudig Tourwinnaar Pogacar moest genoegen nemen met plaats vier.

🚴🇮🇹 | Jawel, hij doet het! Vlak hem nooit uit. Van der Poel wint Milaan-San Remo! WOW! 🙌🇳🇱 #MilanoSanremo



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/u1xm4ob4X9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 18 maart 2023

“Ik kon geen mooier scenario bedenken”, vertelde Van der Poel bij het flashinterview vlak na het succes op de Via Roma in San Remo. “Het was niet zo zwaar als afgelopen jaren. Mijn benen voelden nog fris. Ik wilde aanvallen aan het einde van de Poggio. Ik kreeg een gaatje en dat in een koers die elke renner op zijn erelijst wil. Dit is boven alle verwachtingen, ik ben erg blij.”

Van der Poel kon voor de derde keer een monument aan zijn erelijst toevoegen, nadat hij al twee keer de beste was in de Ronde van Vlaanderen (2020 en 2022). Op zijn palmares prijken onder meer ook de Amstel Gold Race (2019), Strade Bianche (2021), Dwars door Vlaanderen (2019 en 2022) en etappes in de Tour de France (2021) en de Giro d’Italia (2022).

Jan Maas was één van de negen vroege vluchters in de 294 kilometer lange topklassieker. De Nederlander van Team Jayco AlUla reed lange tijd vooraan, maar werd vlak voor de voet van de Cipressa, de voorlaatste beklimming, ingerekend door het peloton.

Op de Poggio, de laatste hindernis, versnelde Pogacar. Van der Poel kon volgen en koos vlak voor de top zelf voor de aanval. De concurrentie zag hem pas na de finish weer terug. Met Søren Kragh Andersen won een ploeggenoot van Van der Poel de sprint voor de vijfde plaats. Dat was op 26 seconden van de Nederlander.