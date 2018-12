Bekeravontuur AFC ten einde tegen sterker Willem II

93

De stunt waarop AFC hoopte bleef uit. Na twee verrassende overwinningen tegen Telstar en Top Oss in het bekertoernooi, had de ploeg van Ulrich Landvreugd de stille hoop dat het in Tilburg ook zou kunnen.



Willem II-coach Adrie Koster nam zijn tegenstander op zijn beurt ook serieus, en begon de wedstrijd met zijn basiself. Net na de eerste minuut kwam AFC dicht bij een doelpunt, toen Yordy Theijsse oog in oog met de keeper kwam te staan, maar hij kreeg zijn voet net niet goed achter de bal. Het zou echter de enige echte kans worden van de tweede divisionist uit Amsterdam-Zuid.



AFC miste het vertrouwen van de vorige twee bekerwedstrijden. De spaarzame aanvalspogingen waren ongecontroleerd, en eindigden in onbesuisde afstandsschoten of te harde steekpassen.



Het eerste tegendoelpunt viel dan ook al vroeg. Na een prachtige pass van Daniel Crowley schoot Donis Avdijaj de bal in de 17e minuut in het dak van het doel van AFC. Na de 1-0 bleef de thuisploeg druk zetten.



De tweede goal volgde op een blunder van Derre Kwee in de 36e minuut. Aanvoerder Jonathan Richard trok vervolgens aan de noodrem en haalde Fran Sol neer in het strafschopgebied. Sol benutte de penalty koelbloedig. Enkele minuten later besliste Aras Özbiliz de wedstrijd door de bal in de bovenhoek van het doel te schieten en Zonneveld kansloos achter te laten.



In de tweede helft speelde AFC beter. Vooral invaller Matthijs Jesse wist nog een aantal keer bijna dicht bij het doel te komen. Maar uiteindelijk was de ploeg niet bij machte Willem II het moeilijk te maken en zo kwam het bekeravontuur voor AFC ten einde.