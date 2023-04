Masterclass tijdens WK schaken van Ding Liren: ‘Dit is sick stuff’

De Russische Ian Nepomniachtchi (L) tegen de Chinese Ding Liren (R) in in Kazachstan. Beeld RADMIR FAHRUTDINOV/EPA

‘Oh dit is zo mooi, dit is fantastisch, hij heeft het gevonden!’ Anish Giri kan zijn bewondering voor de briljante ingeving van Ding Liren nauwelijks in woorden vatten. “Hoe ontdek je zoiets? Dan ben je een genie.” Nederlands beste schaker is tijdens het WK, dat deze maand plaatsvindt in Kazachstan, is commentator op de schaaksite Chess24, en geniet met volle teugen.

In de zesde partij legt de Chinese grootmeester Liren zijn tegenstander Nepomniachtchi genadeloos op de pijnbank. Terwijl de Rus nog hoopt dat hij zijn A-pion kan promoveren tot een dame, heeft Liren na lang nadenken een matvoering bedacht die volgens Giri in ‘esthetisch opzicht’ een van de mooiste ooit gespeeld is. Nepomniachtchi wacht het onvermijdelijk schaakmat niet af en schudt Liren de hand: zijn lichaamstaal verraadt zowel frustratie over het verlies als ontzag voor de vondst van zijn tegenstander.

‘Depressieve gevoelens’

Het is niet het eerste spektakelstuk dat Liren en Nepomniachtchi op de 64 velden opvoeren. En dat terwijl de tweekamp stroef begon: de introverte Liren verklaarde na de eerste remisepartij dat hij niet lekker in zijn vel zat en ‘depressieve gevoelens’ had. Nadat hij de partij erop kansloos verloor, werd gevreesd dat de WK-match, waarvoor regerend kampioen Magnus Carlsen bedankte wegens gebrek aan motivatie, uit zou lopen op een deceptie.

Maar Liren toonde veerkracht. In de vierde partij strafte hij een blunder van Nepomniachtchi hard en zakelijk af, waarmee hij de stand gelijktrok. Dit weekend was het eerst ‘Nepo’ die indruk maakte. Zijn eerste 20 zetten speelde hij praktisch zonder tijd te verbruiken, terwijl de bedachtzame Liren niet alleen in tijdnood, maar ook in een onmogelijke stelling terechtkwam. De dominant en intuïtief spelende Rus was veruit de sterkste, en bracht de stand op 3-2.

‘Zo prachtig’

Maar toen moest de masterclass van Liren nog beginnen. En hoewel ‘Nepo’ niet erg nauwkeurig speelde (na afloop noemde hij het met enig gevoel voor overdrijving ‘een van zijn slechtste partijen ooit’) was de ontknoping er één van uitzonderlijke schoonheid. Een op het oog onbeduidende pionzet bleek de crux te zijn voor een schaakmat, die pas 6 zetten en een dame-offer later geëffectueerd zou worden.

De brille van de zet werd commentator Giri niet direct duidelijk. ‘Ik snap het niet, en hij wel, wat irritant,’ steunde Giri, nummer 6 van de wereld, terwijl hij alle opties voor wit verkende. Pas na een paar minuten viel het kwartje bij medecommentator David Howell, tevens grootmeester. ‘Sick stuff,’ aldus een verbouwereerde Giri. ‘Zo prachtig.’

Zo is de WK-match met nog negen partijen te gaan, ook zonder Carlsen een genot voor schaakliefhebbers. Veel tweekampen draaien uit op een eindeloos aantal remises, omdat beide spelers elkaar maandenlang hebben kunnen bestuderen en er op het bord nauwelijks nog verrassingen zijn. Op de vraag waarom er dit keer zoveel winstpartijen zijn, antwoordde Ding zondag zonder een greintje ironie: ‘misschien wel omdat wij minder professioneel zijn dan Magnus.’