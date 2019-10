Mason Mount (20) van Chelsea loopt spelers voorbij alsof ze er niet staan

Mason Mount, hier met Zeki Celik van Lille, voetbalde twee jaar geleden een seizoen voor Vitesse. ‘Je zag toen al dat hij tot een andere klasse zou gaan horen.’ Beeld Getty Images

Mason Mount (20) uit Portsmouth is sinds een maand Engels international. Zijn debuut in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (4-0) volgde op een sterke eerste periode bij Chelsea. Zijn kwikzilverachtige dribbels en zijn doel­punten (vier in negen wedstrijden) overtuigden bondscoach Gareth Southgate. “Maar eigenlijk had ik Mason Mount al op het oog toen ik hem voor het eerst in actie zag op St. George’s Park.”

Daar, op het nationale trainingscentrum van de Engelse bond maakte de destijds 16-jarige jeugdspeler van Chelsea indruk op Southgate. Maar het zou nog vier jaar duren eer hij op het hoogste niveau doorbrak. Mount werd verhuurd aan Vitesse (2017-2018) en vorig seizoen aan Derby County. Hij werkte daar met Frank Lampard, de huidige coach van Chelsea, die hem meenam naar Stamford Bridge.

Weerbaarder

Roy Keane, voormalig topvoetballer van Manchester United en een generatiegenoot van Lampard, vertelde onlangs in zijn rol van analist bij ITV dat hij wel gelijkenissen zag tussen de twee. “Net als Lampard vroeger is Mount een voetballer die aanvoelt op welk moment hij voor het doel moet komen. Moedig en slim. Vervolgens gaan ze heel klinisch met hun scorings­kansen om. Dodelijk efficiënt.”

Bij Vitesse duurde het even voordat Mount zijn draai had gevonden, een paar maanden wel. “Maar hij was 18 jaar toen,” zegt Remko Pasveer, de ervaren keeper van de Arnhemse club. “Mason stond voor het eerst op eigen benen. Moest wennen aan een ander land, een nieuwe club.”

Vooral fysiek was de overgang van de jeugd van Chelsea naar een club uit de subtop van de ­eredivisie groot. Bryan Linssen, aanvoerder van ­Vitesse: “Mason is niet groot, een beetje een iel mannetje. Hij moest flink aan de bak in het krachthonk. Sterker worden tijdens de trainingen, weerbaarder tussen volwassen mannen.”

Pasveer (35) en Linssen (29) zijn inmiddels gewend aan de ‘passanten’ bij Vitesse. Vaak voetballers die via Chelsea tijdelijk in Arnhem neerstrijken. Heel goede voetballers soms, onder wie Lucas Piazón, Christian Atsu, Lewis Baker, Bertrand Traoré en Nemanja Matic. Alleen die laatste haalde, via een omweg (Benfica), de hoofdmacht van Chelsea.

Dat ook Mount die stap nu heeft gemaakt, verbaast Linssen allerminst. “Je zag twee jaar geleden al dat Mason tot een andere klasse zou gaan horen. De hoogste klasse. Net als Martin Ødegaard, die vorig seizoen bij ons speelde.”

De Noor verkaste naar Real Sociedad, waar hij lovende kritieken krijgt. Mount vertrok een jaar daarvoor op huurbasis naar Derby County, een club uit het Championship, de Engelse tweede divisie. Een opvallende stap, maar met terugwerkende kracht ook een doordachte en goede keuze. Bij Derby County stond Lampard aan het roer. Linssen: “Lampard is een icoon van Chelsea. Hij kende Mason en heeft hem ook bij Vitesse in de gaten gehouden. Lampard had een plan met Mason en heeft hem meegenomen naar Chelsea.”

Beslissend

Dat de Londense club, die na een stroef begin nu bezig is aan een goede serie, vanwege een straf van de Fifa afgelopen zomer geen aankopen mocht doen zal in het voordeel van Mount zijn geweest. “Je moet in het profvoetbal een beetje geluk hebben,” zegt Linssen. “Ziet de trainer het in je zitten, kom je op een goed moment binnen, krijg je ook echt een kans als je die verdient? Maar alles begint natuurlijk met talent. En met de drive om het beste uit jezelf te halen.”

Pasveer noemt Mount een begenadigde voetballer en een harde werker. “Hij was altijd bezig om beter te worden. Niet van het veld te slaan.” Linssen: “In zijn eerste maanden bij Vitesse had hij geen basisplaats, maar op de trainingen kon je zien dat hij fantastisch kon voetballen. Technisch volmaakt, altijd een oplossing zien, razendsnel met de bal. Hij loopt spelers voorbij alsof ze er niet staan. En hij heeft een goed schot. Mason heeft alles wat een nummer 10, een aanvallende middenvelder, moet hebben. Het ziet er allemaal makkelijk uit wat hij doet, maar er is bijna niemand die het kan.”

In de tweede seizoenshelft hoorde Mount tot de beste spelers van de eredivisie. Hij was beslissend met doelpunten en assists en barstte van de ambitie. Linssen: “Die jongen leeft echt 24 uur per dag voor zijn sport. Ik ben ook serieus met mijn vak bezig, maar ik wil nog weleens een colaatje drinken. Of heel soms een frietje eten. Mason was een man van water, water, water, trainen, trainen, rusten, rusten.”

Volgende maand zoeken Pasveer en Linssen hun oud-ploeggenoot op in Londen. Pasveer: “We gaan met de hele ploeg. Chelsea-Crystal ­Palace kijken en de volgende dag terug. Een teamuitje.” Linssen: “Leuk om die kleine weer eens te zien. En woensdag zit ik uiteraard voor de tv. Ik hoop op winst voor Ajax, maar Mason mag van mij wel een doelpuntje maken.”