Marrit Steenbergen en Tes Schouten winnen brons op WK zwemmen

Marrit Steenbergen met haar bronzen medaille voor haar derde plaats in de finale van de 100 meter vrije slag tijdens de WK zwemmen in Fukuoka in Japan. Beeld FRANCK ROBICHON/EPA

In de finale zwom regerend Europees kampioene Steenbergen een tijd van 52,71. De 23-jarige Friezin bezorgde Nederland hiermee de eerste medaille op het koningsnummer sinds het brons van Ranomi Kromowidjojo in 2013. Het goud in Fukuoka was voor de Australische Mollie O’Callaghan, die in 52,16 aantikte. Siobhan Bernadette Haughey uit Hong Kong pakte met 52,49 het zilver.

Steenbergen verscheen na haar geslaagde race met een grote glimlach voor de camera van de NOS. “Het ging zo hard in de eerste 50 meter. Ik wist niet op welke positie ik lag, ik wist ook niet of ik er nog bij kon komen. Na mijn finish keek ik niet meteen naar het scorebord. Links boven op de tribune zag ik wel mijn teamgenoten juichen. Toen kreeg ik door dat ik een medaille had. Ik wilde hier meedoen en genieten, maar nu kan ik meedoen met deze meiden. Dat is supergaaf.”

Tes Schouten pakte het brons in de finale op de 200 meter schoolslag. Ze tikte aan in een tijd van 2.21,63 en hoefde alleen de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker (2.20,80) en de Amerikaanse Kate Douglass (2.21,23) voor zich te dulden.

Wereldrecord

Bij de mannen stond Caspar Corbeau op de 200 meter schoolslag in de finale. Hij liet een tijd van 2.08,42 noteren: goed voor de vijfde plaats en een persoonlijk record. Het goud ging naar de Chinees Haiyang Qin, die met een tijd van 2.05,48 tevens het wereldrecord op de 200 meter school aanscherpte.

Nyls Korstanje heeft zich verzekerd van een plaats in de finale van de 100 meter vlinderslag. Met een tijd van 50,98 ging de Nijmegenaar als gedeeld vijfde door. Hij gaat zaterdag onbevangen van start in de finale: “Ik ga ervan genieten, ik heb geen verwachtingen. Het feit dat ik hier überhaupt de finale haal, man. Degenen die de finales halen, dat zijn de grote jongens. Het begint allemaal met finales halen.”