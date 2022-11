Marokkaanse bondscoach neemt Hakim Ziyech mee naar WK, ook Mazraoui en Amrabat geselecteerd

Hakim Ziyech tijdens de oefenwedstrijd van het Marokkaanse elftal tegen Chili, eind september in Barcelona. Beeld NurPhoto via Getty Images

Sinds het aantreden van Regragui is Ziyech weer in genade aangenomen bij het nationale elftal van Marokko. Ziyech raakte in conflict met de vorige bondscoach, Vahid Halilhodzic, en speelde daardoor lang niet voor zijn land. Nu is hij er, net als het WK van 2018, bij en zijn alle ogen op hem gericht.



Ook oud-Ajacied Mazraoui en oud-Feyenoorder Amrabat kregen te horen dat ze mee mogen naar Qatar. Marokko speelt in groep F tegen Kroatië, België en Canada. Op 23 november speelt Marokko tegen Kroatië, op 27 november tegen België en op 1 december tegen Canada.

Verenigde Staten

De bondscoach van het Amerikaanse voetbalelftal heeft FC Groningentopscorer Ricardo Pepi niet geselecteerd voor het WK. De 19-jarige spits maakte in de WK-kwalificatie drie doelpunten voor ‘Team USA’, maar bondscoach Gregg Berhalter geeft de voorkeur aan Josh Sargent, speler van Norwich City.

“Ik heb een heel moeilijk gesprek gehad met Ricardo,” zei Berhalter, die in Nederland speelde voor PEC Zwolle, Sparta en SC Cambuur. “Het is altijd lastig als een jongen je met zijn doelpunten naar het WK helpt, maar dan geen onderdeel van de groep wordt.”

Met Engeland en Wales treffen de Verenigde Staten op het WK in groep B twee landen waarvan veel spelers in de Engelse competitie uitkomen. Iran is de derde opponent. “Nederland heeft een geweldige competitie, maar daarin wordt niet zo fysiek gespeeld als in het wereldkampioenschap,” aldus Berhalter.

Met ex-Ajacie Sergiño Dest en middenvelder Luca de la Torre (ex-Heracles) zitten twee spelers in de Amerikaanse selectie met een verleden in de eredivisie. Andere bekende namen in de selectie zijn Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Christian Pulisic (Chelsea).

Kameroen

Voormalig Ajaxdoelman André Onana is opgenomen in de selectie van Kameroen voor het WK-voetbal in Qatar. Bondscoach Rigobert Song liet woensdag weten dat de huidige keeper van Inter tot de groep van 26 man behoort.

Oud-Ajacied Andre Onana maakt deel uit van de WK-selectie van Kameroen. Beeld Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Vincent Aboubakar is de aanvoerder van het land. Hij speelde ook al op de WK’s van 2010 en 2014. Kameroen speelt in de groepsfase in Qatar tegen Zwitserland, Servië en Brazilië, een van de grote favorieten.

Kroatië

Luka Modric begint over twee weken met Kroatië aan zijn vierde wereldkampioenschap. De 37-jarige middenvelder van Real Madrid is de aanvoerder van de woensdag gepresenteerde selectie van bondscoach Zlatko Dalic.

Modric was er in 2006, 2014 en 2018 ook bij. In 2010 ontbrak Kroatië op het WK. In 2018 verloren de Kroaten in de finale van het WK met 4-2 van Frankrijk. Kroatië speelt op het WK in de poule met België, Marokko en Canada.