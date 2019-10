Lijn 54

Marko Pantelic: ‘Natuurlijk gaat Ajax van Feyenoord winnen’

Er gebeurt veel rondom Ajax. Wat precies, lees je in Lijn 54. Hier praat Het Parool je in korte tijd bij over de selectie, tribunes, blessures, jeugdspelers en oud-spelers. Alles wat je moet en wil weten, kortom.