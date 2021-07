Mark Cavendish schrijft geschiedenis in door zware val ontsierde etappe

Beeld REUTERS

Er waren nogal wat renners die vandaag graag voor het peloton uit hadden gereden, maar er waren ook ploegen die de boel wilden controleren. Uiteindelijk kregen die laatsten hun zin.

Slechts drie man reden weg, waarna Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix het tempo bepaalden en de kopgroep binnen een paar minuten hield. Sean Bennett (Qhubeka-Nexthash), Omer Goldstein (Israel-Start Up-Nation) en Pierre Latour (TotalEnergies) hadden een maximale voorsprong van 4.45 minuten. Maar zelfs dat was al te veel voor de sprintersploegen. Ze voerden het tempo iets op en verkleinden het verschil tot twee minuten.

Zware val in afdaling

Met nog 61 kilometer te gaan ging het mis in een afdaling. Een 30-tal renners ging met hoge snelheid tegen de grond en een deel van hen viel tussen de struiken enkele meters naar beneden.

Roger Kluge en Simon Yates waren de grootste slachtoffers, zij verlieten de koers. Ook onder meer Wout Poels, Nacer Bouhanni, Geraint Thomas en Sören Kragh Andersen waren betrokken. Die laatste kwam met zijn fiets boven zijn hoofd uit het ravijntje gekropen.

Het tempo in het peloton bleef in eerste instantie moordend, maar toen duidelijk werd wat er was gebeurd, kregen de meeste achterblijvers de gelegenheid terug te keren. Ondertussen werden de koplopers wel ingerekend.

Stress

Quentin Pacher wachtte niet en koos de aanval. De Fransman reed een ruime minuut bij elkaar, maar had nooit echt zicht op succes. In de laatste 20 kilometer zorgde zijwind voor veel stress in het peloton. Team Ineos probeerde waaiers te trekken, maar slaagde daar niet in.

In de sprint stond er weer geen maat op Cavendish, die zijn vierde etappezege van dit jaar boekte. Zijn ploeggenoot Michael Morkov werd tweede, voor Jasper Philipsen. Danny van Poppel was op plek vijf de beste Nederlander.