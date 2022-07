Marianne Vos, koningin van het wielrennen, vindt het vooral belangrijk haar naasten lief te hebben

Marianne Vos kleurt de eerste dagen van de Tour de France Femmes. Een profiel door de ogen van generatiegenoten Roxane Knetemann en Lars Boom en haar oud-ploegleider Jeroen Blijlevens.

In de eerste vier dagen van de Tour de France Femmes staat één vrouw volop in de spotlights: Marianne Vos. De koningin van het vrouwenwielrennen is op haar best. Veelzijdig en succesvol.

Marianne Vos is zestien jaar na haar eerste wereldtitel op de weg op 35-jarige leeftijd nog altijd met regelmaat de sterkste van het peloton. Meer dan ooit bereikt ze dat door ook naast de fiets als boegbeeld van de wielrennerij een voorbeeld voor anderen te zijn.

Het is iets wat haar lang veel meer moeite heeft gekost dan het winnen van grote wedstrijden, herkent Roxane Knetemann. De NOS-commentator en voormalig wielrenster is een oud-ploeggenote van Vos.

“Sinds ik fiets, fiets ik tegen Marianne,” zegt Knetemann (35). “Van jongs af heeft zij al een sterke wil om koste wat het kost de beste te zijn. Toen wij een jaar of 15 waren, was zij al heel intelligent en volwassen. En dat heb je nodig om een heel goede wielrenster te worden. Ze was hard voor zichzelf, maar ook voor haar omgeving.”

Die intelligentie waar Knetemann het over heeft, ziet ook Lars Boom, een andere generatiegenoot van Vos. Boom, etappewinnaar in de Tour de France van 2014, groeide met haar op. “We hebben bij dezelfde club gefietst toen we jong waren,” vertelt de 36-jarige Brabander die inmiddels in het vrouwenpeloton werkzaam is als ploegleider van SD Worx.

“Toen was Marianne al erg gedreven. Als ze niet won, was ze niet tevreden. En ze trainde op jonge leeftijd al zo hard. Knap dat ze al zo lang erg goed is. Ze is ook goed omgegaan met tegenslagen en stippelt haar weg goed uit. Bovendien zie je nu dat ze heel erg geslepen is. Vroeger kon ze op power en energie veel koersen beslissen, nu wint ze nog steeds veel omdat ze zo slim is. Koerstactisch gezien is ze heel erg goed.”

Overtraind

Die tegenslagen waarmee Vos te kampen kreeg, hebben een lange periode in beslag genomen. In 2015 raakte ze overtraind en moest ze verplicht rust nemen. Jeroen Blijlevens was in die tijd haar ploegleider. “Marianne rijdt alleen om te winnen,” zegt de 50-jarige oud-sprinter, viervoudig etappewinnaar in de Tour.

“Puur vanuit haar drive is ze teruggekomen op topniveau. Heel knap, want ze heeft het best lastig gehad. Ik zag een Marianne die zo graag beter wilde, maar het was een tijd hollen of stilstaan. Dan ging het weer even goed, maar dan viel ze daarna weer terug. Daar heeft ze veel moeite mee gehad.”

“Ik weet nog dat ze op een gegeven moment een rit won in de Giro en ze er ineens weer helemaal doorheen kwam. Toen was ze bevrijd en daarna is het beter gegaan. Dat het haar is gelukt om die periode te doorbreken, zegt alles over haar drive. Een normaal mens zou na zo veel titels zijn gestopt, maar zij wilde laten zien dat ze het nog kan.”

Bescheiden persoon

Die vastberadenheid om de beste te zijn en te blijven, botste tegelijkertijd met hoe Vos zich als mens wil gedragen, vertelt Knetemann. Want Vos staat bekend als een bescheiden persoon, die niet graag haar kop boven het maaiveld uitsteekt. “Ze is gelovig opgevoed, is nog steeds gelovig. Ik denk dat het daardoor komt dat ze er moeite mee heeft om erg nadrukkelijk voor zichzelf op te komen. Binnen een ploeg het leiderschap opeisen, is bijvoorbeeld niet haar sterkste punt.”

Knetemann wijst in dat verband op de Olympische Spelen van vorig jaar, toen de Nederlandse ploeg door een tactische misrekening naast het goud greep. “Het zit gek genoeg niet in Marianne om met haar vuist op tafel te slaan en de ploeg volledig naar zich toe te trekken. Ze plaatst zichzelf liever niet op de voorgrond. Het is voor haar belangrijker om je naasten lief te hebben. IJdel zijn, is helemaal niet goed.”

Vriendin

Dat liefhebben van haar naasten is een rode draad in Vos’ carrière. Ze heeft het vaak over haar ouders, die haar altijd steunen en bijstaan. Maar maandag sprak ze na haar ritzege voor het eerst ook over haar vriendin.

Dat ze een relatie met een vrouw heeft, was nog niet in brede kring bekend. Vos noemde het nu expres. Tot vreugde van Blijlevens, die al een tijdje op de hoogte was. “Ze durfde daar nog niet open over te zijn, maar ik ben heel blij voor haar dat het nu bekend is.”

Leuk en introvert

Ook Knetemann noemt het een mooie stap voor Vos. “Misschien is het feit dat ze over haar vriendin heeft gesproken, wel haar mooiste overwinning. Ik gun het haar zo dat ze zichzelf de ruimte geeft om op en top te mogen zijn wie ze is. Marianne is een heel leuk persoon, maar ook heel introvert. Voor de buitenwereld is het soms lastig geweest om echt een beeld van haar te krijgen, ook omdat ze dat zelf zo lastig vindt. Ik heb vaak gezien hoe streng ze voor zichzelf is en ik ben blij voor haar dat ze daar nu beter een weg in vindt.’’

Voor de buitenwereld is Vos mede daardoor meer dan het boegbeeld van het vrouwenwielrennen. En dat terwijl er één ding niet verandert: ze blijft maar imponeren op de fiets.