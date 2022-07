Marianne Vos haalt tweede etappewinst Tour de France Femmes

Marianne Vos fietste vrijdag in de gele trui naar haar tweede etappewinst in de Tour de France Femmes. Beeld AFP

Het was het tweede dagsucces van Vos in deze Tour. Maandag was ze in de tweede etappe ook de beste. Haar voorsprong in het algemeen klassement op nummer twee Silvia Persico, is tot 30 seconden opgelopen. Demi Vollering staat zesde, op 1.11 van Vos. Annemiek van Vleuten heeft 1.28 achterstand in het klassement.

Tweevoudig ritwinnaar en groenetruidrager Lorena Wiebes gold vandaag als favoriet, maar de topsprinter van Team DSM kwam op 22 kilometer van de finish hard ten val tijdens de afdaling. Haar ploeg besloot niet op haar te wachten, waardoor Wiebes in de finale geen rol kon spelen.

‘Alle credits naar het team’

Na haar ritzege prees Vos haar teamgenoten van Jumbo-Visma. Die hebben haar geholpen om de rit van Saint-Dié-des-Vosges naar Rosheim in de massasprint te winnen. “De ploeg heeft er alles aan gedaan om mij goed in positie te krijgen. Heel mooi dat het lukte,” zei de geletruidraagster bij de NOS.

“We wilden graag nog voor een etappeoverwinning gaan. Maar uiteraard krijg je het niet cadeau. We hebben ontzettend hard gevochten. In de finale werd dusdanig hoog tempo gereden dat het lastig was om het verschil te maken. Daarna was het positioneren voor de sprint,” zei Vos, die de sprint aanging en zorgde dat niemand er meer overheen kwam. “Ik heb vandaag geen wind gevoeld tot de laatste 200 meter. Alle credits naar het team, de hele week al en vandaag weer.”

Steviger in het geel en groen

Vos nam met de ritzege ook de groene trui over van landgenote Lorena Wiebes die door een val op achterstand was geraakt en niet mee kon sprinten. “Ik zit nog een dag in het geel en steviger in het groen. Mooie resultaten en een mooie dag,” aldus Vos.

Dit weekend valt de beslissing in de Tour de France Femmes. Zaterdag liggen er drie cols van de eerste categorie op de vrouwen te wachten en zondag finisht de slotetappe op Planche des Belles Filles.