Marcelo Bielsa is een excentriek figuur en een trainer van allure

Een 8 voor Sean Dyche

Het beste nieuws van gisteren was het tekenen van Dyche als coach van Everton. Het betekende dat de Argentijn Marcelo Bielsa nog steeds geen club heeft, wat hem door een kiertje van de deur naar Ajax zou kunnen laten kijken. Niet dat ik denk dat de optie Bielsa serieus is. Daarvoor is de Nederlandse voetbalwereld te burgerlijk en te xenofoob. Ik zie ze al lachen in de talkshows. Wat een gekke man is dat. (Schaterlachende tafelgasten.) Kijk hem eens op die koelbox zitten. (Gierend van de lach.) Hij spreekt niet eens Nederlands, die mongool. (Hinnikende paardenlach.) Moet je die autist langs de lijn zien ijsberen, wat een mafkees. (Buurman op bovenarm meppen van de pret.) Ze moeten een praalwagen om die gek heen bouwen, kan hij zo naar het carnaval. (Krijsen.) Bielsa is inderdaad een excentriek figuur en een trainer van allure.

Sean Dyche. Beeld AP

