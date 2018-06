Marcel Keizer wordt trainer in Abu Dhabi

Keizer heeft een contract voor twee jaar getekend bij club in het Midden-Oosten, bevestigt zijn zaakwaarnemer Humphrey Nijman. Hij volgt per 1 juli landgenoot Henk ten Cate op, die zijn aflopende contract niet wilde verlengen.



"Er was interesse van verschillende clubs uit Nederland en het buitenland. De aanbieding van Al-Jazira sprak hem het meeste aan," zegt Nijman.



Keizer, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Ajax, werd in december ontslagen vanwege de wisselvalligheid van het eerste elftal. Daarvoor stond hij langs de lijn bij Jong Ajax, Telstar, FC Emmen en SC Cambuur.



De 63-jarige Ten Cate maakte onlangs bekend te willen stoppen bij Al-Jazira, waar hij sinds 2,5 jaar coach is. Hij zegt zijn trainerscarrière te willen beëindigen om meer tijd met zijn familie door te kunnen brengen. Met Al-Jazira werd hij in 2017 nog landskampioen.