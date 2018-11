Marcel Keizer nieuwe trainer Sporting Portugal

Daarmee is de weg vrijgemaakt voor een transfer naar Lissabon. Al Jazira geeft de Portugese topclub ook als reden voor het vertrek van Keizer. Portugese media brengen de oud-trainer van Ajax al een week nadrukkelijk in verband met de club van oud-Ajacied Nemanja Gudelj, en de Nederlandse spits Bas Dost.



Keizer was tussen juni en december van vorig jaar met weinig succes trainer van Ajax. De Amsterdammers werden onder zijn leiding razendsnel uitgeschakeld in de Champions- en Europa League en raakten achterop koploper en later landskampioen PSV. Nadat Ajax ook in de beker werd uitgeschakeld, door FC Twente, werd de trainer ontslag aangezegd.



Keizers assistent Damien Hertog volgt hem op in Abu Dhabi. Al Jazira staat nu tweede in de Arabian Gulf League.