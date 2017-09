Marcel Keizer: Dolberg is en blijft eerste spits

Of hij zondag opnieuw start met Dolberg én de veel scorende Klaas-Jan Huntelaar, liet Keizer in het midden.



Tegen PEC Zwolle (3-0) verschenen Dolberg en Huntelaar samen aan de aftrap bij Ajax, in een systeem met twee spitsen. Huntelaar bekroonde de basisplaats met twee treffers. Keizer ging echter niet in op vragen of hij het tweespitsensysteem zondag opnieuw hanteert.



"We kunnen met allebei spelen, we kunnen ook met één van de twee spelen.'' De oefenmeester, die waarschuwde voor de snelle flankspelers van ADO, kan zondag beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen linkerverdediger Daley Sinkgraven kampt nog met een knieblessure. Reservedoelman Norbert Alblas, die een breukje in zijn rechterpols had, is volgens Keizer op de weg terug.