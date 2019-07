Marc Overmars tempert de verwachtingen

De transferzomer van Ajax is in volle gang. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vertrokken, maar een leegloop bleef vooralsnog uit. In de tussentijd werkt directeur voetbalzaken Marc Overmars aan een nieuwe succesvolle selectie.

Marc Overmars legt net uit wat de actuele status van David Neres is, als hij plotseling stopt met praten. Zijn ogen zijn gericht op het trainingsveld, waar tien meter verderop Quincy Promes tijdens het partijspel een bal fabelachtig uit de lucht aanneemt. De directeur voetbalzaken ziet dat het goed zit met één van zijn aankopen en gaat weer verder met het gesprek. Een conversatie waarin Overmars, die tussen de besneeuwde bergtoppen van Salzburgerland een ontspannen indruk maakt, dieper ingaat op negen actuele Ajax-thema’s:

Edson Alvarez

“De komst van Edson Alvarez hing niet één op één samen met het vertrek van Matthijs de Ligt. Alvarez heeft met 21 jaar een goede leeftijd, is een vaste international van Mexico en we volgen hem al langere tijd. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten. Alvarez is begonnen als rechtsback, speelde centrale verdediger en in de voorbije periode ook als controlerende middenvelder. Welke plek hij bij ons zal innemen zullen we vanzelf zien, misschien heeft hij ook nog wel even tijd nodig.”

David Neres

“Volgende week gaan we met de begeleiding van David Neres om de tafel. Voor hem is één club (Atlético Madrid, red.) met een bod concreet. Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn. Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem heeft uitgepakt. Hij is nu international van Brazilië. De ontwikkeling van Neres is de verdienste van Ajax, van het team en zeker van trainer Erik ten Hag. Dat mag nu ook wel een rol spelen, maar ik begrijp dat er met zijn achtergrond ook anders naar wordt gekeken.”

David Neres won vorige week met Brazilië de Copa América in eigen land. Beeld EPA

Hoge transfersommen

“Spelers weten dat wij op een bepaald moment bereid zijn om mee te denken als ze weg willen. Met die gedachte tekende Matthijs de Ligt een contract voor vier jaar en Frenkie de Jong voor vijf jaar bij. Dat zijn belangrijke momenten voor de club geweest, met oog op de transfersommen. Dan voorkom je dat je met spelers richting hun laatste contractjaar gaat. Dan waren deze hoge transfersommen nooit op tafel gekomen. Mensen moeten het hele verhaal dan ook kennen bij dit soort transfers. Het hele boek weten, maar soms missen mensen de eerste veertig pagina’s. Ook wel eens intern bij Ajax.”

Steven Bergwijn

“Dat is een interessante speler voor Ajax. Maar we moeten ook kijken naar de huidige situatie. Voorin hebben we de zaken goed voor elkaar. We zitten ruim in de spelers. Ik ben voorstander van aanvallend voetbal, maar om nou met zes aanvallers, drie middenvelders en één verdediger te gaan spelen... Er zal dus eerst een speler moeten vertrekken. Dat is tegelijkertijd het moeilijke aan die lange transferperiode. Transfers staan los van elkaar, maar hangen wel nauw met elkaar samen.”

Donny van de Beek

“Dat er topclubs (waaronder Real Madrid, red.) belangstelling in Donny hebben is een uitvloeisel van het jaar dat we met Ajax hebben gehad. Dat zie je aan Frenkie en Matthijs, en ook Donny heeft het met name de tweede seizoenshelft fantastisch gedaan. Toch hoop ik echt dat hij nog een jaar bij Ajax blijft. We willen hem niet kwijt.”

Mutaties

“Als er niemand meer vertrekt, dan is de selectie rond. Dat zou mooi zijn. We hebben natuurlijk al wel heel vroeg Razvan Marin en Lisandro Martinez erbij gehaald. En Quincy Promes is gekomen, daar heb ik hoge verwachtingen van. De balans is goed, we hebben een stuk of negen spelers van boven de 25 jaar. In het niveau van die jongens gaan de talenten op termijn makkelijker mee. Promes halen, is wat dat betreft goud waard. Twee, drie jaar geleden was dat anders, was het niet mogelijk. Nu komen ze, ook door de aantrekkingskracht van de Champions League.”

Joël Veltman

“Het liefst houden wij Joël Veltman (er is interesse van West Ham United, red.) dit jaar. Dan laten wij hem volgend jaar uit zijn contract lopen, dat kan je als speler ook zien als een gouden handdruk. Dat hij transfervrij kan gaan waar hij heen wil. Misschien is dat voor hem wel heel aantrekkelijk als hij dit seizoen zichzelf laat zien. Bijvoorbeeld door een goed koppeltje met Daley Blind te vormen, wie weet.”

Joël Veltman. Beeld BSR Agency

Hakim Ziyech

“Ik verbaas me er wel over dat het rond Hakim nog zo rustig is. Ik vind dat hij elk jaar beter is gaan spelen en zijn statistieken zijn uitzonderlijk goed. Veel clubs kijken meer naar de cijfers dan naar wat een speler allemaal laat zien. Ik vind Hakim beter dan Mesut Özil. Ik zou zeggen: verkoop hem en voor de helft haal je Hakim. Maar ze hebben niet naar me geluisterd, haha. Het zou dus zomaar kunnen dat hij bij Ajax blijft.”

Champions League

“Jongens als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vervang je niet. Die zijn er nu niet, dan gaat het niveau wellicht iets naar beneden. Maar daar moet je je team op aanpassen en wellicht iets anders gaan spelen. Marin is geen Frenkie de Jong. Of ik me zorgen maak of we het niveau van vorig seizoen kunnen aantikken? Nee, zorgen is een groot woord. De verwachtingen zullen gestegen zijn bij de fans, maar onze verwachting is: Champions League halen.”

Trouw

Niet alleen de spelers van Ajax, maar ook Marc Overmars zelf stond in de afgelopen periode geregeld in de nadrukkelijke belangstelling van buitenlandse topclubs. Zo was Arsenal in het voorjaar heel concreet, en zou zijn naam ook zijn genoemd bij FC Barcelona. “Wat ik daarover kan zeggen, is dat er heel veel mooie dingen voorbij zijn gekomen. Maar ik heb het goed naar mijn zin bij Ajax. We zijn een bepaald traject in gegaan en dat dat is in volle gang. Dus dit jaar vertrek ik zeker niet.”