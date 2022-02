Marc Overmars moet 1,5 miljoen euro terugbetalen aan Ajax

Marc Overmars trad begin februari terug vanwege grensoverschrijdend gedrag. Beeld Getty Images

Overmars kreeg een tekenbonus van 1,25 miljoen euro en een retentiebonus van 250.000 euro. Op basis van ‘ernstig verwijtbaar gedrag’ is het vooruitbetaalde bedrag van 1,5 miljoen euro inmiddels teruggevorderd. Overmars heeft het geld nog; de zaak is niet ‘afgewikkeld’, zo staat in het financiële verslag.

De retentiebonus kreeg Overmars vanwege zijn aanblijven in het boekjaar 2020/2021. De tekenbonus was voor een verlenging van zijn contract tot medio 2026.

Zelf opgestapt

Ajax meldt in een persbericht expliciet dat Overmars niet is ontslagen, maar zelf is opgestapt. Ook verdedigt de club zich tegen de beschuldiging dat de herbenoeming van Overmars op 28 januari niet plaats had mogen vinden vanwege bijvoorbeeld het ongewenst versturen van dickpics – foto's van zijn geslachtsdeel – naar vrouwelijke collega’s. Die herbenoeming werd bekrachtigd op een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders (bava).

Ajax schetst de chronologie van de herbenoeming als volgt: de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag kreeg Ajax op 26 januari, een dag na een mail aan alle werknemers naar aanleiding van de misstanden bij The Voice of Holland. Het ging om een medewerker met ‘mogelijke signalen’, aldus de club. Op 27 januari werd de raad van commissarissen geïnformeerd. De rvc is verantwoordelijk voor de herbenoeming van Overmars op 28 januari.

Onderzoek naar Overmars

‘De aard en ernst’ van Overmars’ gedrag was op 28 januari echter nog niet bekend, waarop de rvc besloot om de herbenoeming ‘gewoon’ te laten doorgaan. Het uitstellen van Overmars’ contractverlenging zou leiden tot veel onrust. Ook zou uit- of afstel door (getroffen) werknemers kunnen worden geïnterpreteerd als ‘onveilig’, waardoor het onderzoek naar Overmars in gevaar kon komen.

Nadat meer onthullingen aan het licht waren gekomen, stapte de herbenoemde Overmars op 6 februari op.

Advocaat Jerry Hoff stelde halverwege februari dat Ajax bij de herbenoeming van Overmars had verzaakt in ‘een van zijn kernverplichtingen’ als beursgenoteerde onderneming: koersgevoelige informatie onmiddellijk openbaren. “Door het contract te verlengen alsof er niets aan de hand is, geef je eigenlijk een misleidend signaal,” zei Hoff. “Het is in strijd met de transparantie die de kapitaalmarkt van Ajax verwacht.”

Transfergeld uit Oekraïne en Rusland

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan invloed hebben op de financiën van Ajax. Voor de uitgaande transfers van Quincy Promes (Spartak Moskou), Lassina Traoré en David Neres (beiden Sjachtar Donetsk) moet Ajax nog 19,4 miljoen euro ontvangen. De club heeft daarvoor garanties van een bank uit Oekraïne (15,1 miljoen euro) en ‘een derde partij’ uit Rusland (4,3 miljoen), maar het is onzeker wat die nu waard zijn.

In de halfjaarcijfers staat ook dat Ajax een voorziening van 6,2 miljoen euro heeft opgenomen voor de schadevergoeding aan de familie van Abdelhak Nouri, die na medische fouten in juli 2017 ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Deze week maakte Ajax de schikking bekend. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt een deel van de kosten.

Ajax boekte in het eerste halfjaar van het huidige seizoen een nettowinst van 2,5 miljoen euro en een operationeel resultaat van 20 miljoen. De netto omzet steeg met bijna 40 miljoen tot 117 miljoen euro, voornamelijk vanwege goede prestaties in de Champions League. De kosten stegen met 17 miljoen naar 97 miljoen euro.