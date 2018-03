Marc Overmars duikt diep weg in de kraag van zijn jas

Toen Keizer zijn ploeg al twee maanden uitstekend liet voetballen, werd hij pal voor de winterstop alsnog ontslagen na een bekerwedstrijd tegen FC Twente die pas na penalty's verloren ging.



Overmars zag het meer zitten in Ten Hag?

Ja. Die twee kennen elkaar al een paar jaar en zitten qua voetbalvisie op één lijn. De opdracht die Ten Hag in januari heeft meegekregen was glashelder: Ajax moet voor het eerst in vier jaar weer eens kampioen worden.



En die kans is nu verkeken?

Met tien punten achterstand op PSV en nog maar acht duels te spelen, is het over en uit. Ten Hag heeft in acht wedstrijden veel te veel gemorst: tegen FC Utrecht (0-0), tegen ADO (0-0) en nu dus de nederlaag tegen Vitesse. Bovendien is het voetbal van Ajax, over het algemeen, zwakker dan de laatste twee maanden onder Keizer.



Waaraan is dat verval het meest te merken?

De vleugelspelers Justin Kluivert en David Neres groeiden onder Keizer uit tot de belangrijkste en scherpste aanvallers. Met diepgang in hun spel, met venijn in hun schoten, met doelpunten en assits. Van die spelers is geen schim meer over. Kluivert werd vanmiddag na een uur gewisseld. Tot zijn eigen onvrede.



En zette die wissel zoden aan de dijk?

Amin Younes viel redelijk voor hem in. Tegelijk met spits Mateo Cassierra, die binnen twee minuten scoorde. Daarmee verkleinde Ajax de achterstand tot 2-1. Maar tien minuten later tilde Bryan Linssen de marge weer naar twee goals. Misschien had Ajax meer kans gemaakt als Ten Hag tegen Vitesse was begonnen met Cassierra in de punt van de aanval, in plaats van met de opnieuw krachteloos voetballende Siem de Jong? De trainer vond van niet.



