Marc Broere alltime topscorer Korfbal League

Amateurvoetbal

De Dijk heeft de Australiër Hayden Brown op proef. De 24-jarige doelman zit zonder club en speelde hiervoor bij het Noorse FC Gjovik Lyn. De Dijk heeft een keepersprobleem, omdat Jeroen Verhoeven en Stan Bijl zijn gestopt. Nick Borgman is momenteel de enige doelman in de selectie van coach Jochem Twisker. Naast Brown wordt daarom ook onder andere doelman Roy Pistoor van Almere City de komende dagen getest. Voor De Dijk gaat de competitie in de tweede divisie zondag verder met een uitwedstrijd bij De Treffers in Groesbeek.



Spits Raily Ignacio heeft tijdens een trainingskamp in Valencia laten zien waarom AFC hem in de winterstop heeft gehaald. De dertigjarige oud-profvoetballer van ADO Den Haag en FC Dordrecht maakte in het met 4-1 gewonnen oefenduel met Be Quick 1887 (derde divisie) twee doelpunten. Ignacio miste ook een strafschop. AFC, dat laatste staat in de tweede divisie en in zestien wedstrijden pas elf doelpunten maakte, hervat de competitie zaterdag thuis tegen Excelsior Maassluis.



Cor ten Bosch wordt volgend seizoen coach van zondag eersteklasser JOS/Watergraafsmeer. De 66-jarige oud-coach van onder andere AFC, DWS, Türkiyemspor en Zeeburgia komt van derdeklasser Roda'23. "JOS is een echte Amsterdamse club", aldus Ten Bosch tegen Het Amsterdamsche Voetbal. "Dat is toch anders dan werken in Bovenkerk. En het niveau speelt natuurlijk een grote rol."