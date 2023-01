Marathonschaatsers Van der Tuin en Kiel winnen op Weissensee

Marco van der Tuin wint solo de Aart Koopmans Memorial op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee. Beeld ANP / Vincent Riemersma

De wedstrijd voor de Aart Koopmans Memorial over 80 kilometer op de Weissensee, kon vorige week niet doorgaan vanwege de sneeuw die het Oostenrijkse bergmeer onbegaanbaar had gemaakt.

Marathonschaatser Marco van der Tuin (28) bleef na een solo van zo’n 25 kilometer het jagende peloton voor. Achter de Groninger finishte Harm Visser als tweede, Jordy Harink werd derde. De wedstrijd is vernoemd naar de in 2007 overleden Aart Koopmans, de grondlegger van de wedstrijden op de Weissensee.

Niet eerder had Van der Tuin een wedstrijd gewonnen. “En dan gebeurt het hier, op de Weissensee, in zo’n grote wedstrijd,” klonk het vol ongeloof. Eenmaal ontsnapt uit het peloton bouwde hij aanvankelijk een grote voorsprong op, tot de voltallige ploeg van Reggeborgh de achtervolging inzette. “Ik zag het gebeuren, maar had geen idee wat hun plan was. Werd het me gegund of wilden ze me echt terughalen? Ik ben volle bak doorgereden, maar zorgde dat ik met het ingaan van de laatste ronde nog een beetje over had.”

Zijn voorsprong liep terug tot 20 seconden, maar daarna liep Van der Tuin toch weer uit. “Bij het ingaan van de laatste kilometer wist ik dat het goed zat, dat niemand me deze winst meer ging afnemen. Geweldig.” Van der Tuin vertrekt aan het einde van het seizoen bij zijn ploeg Okay Fashion & Jeans en is op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik denk dat ik na vandaag toch wel een aardig cv kan overleggen.”

Bij de vrouwen, die 60 kilometer reden, ging de winst naar Esther Kiel. Kiel (26) was dit seizoen op kunstijs al vier keer de beste. Voor de schaatsster uit Heerenveen was de winst op de Weissensee haar eerste op natuurijs. Kiel won de sprint van een kopgroep van veertien, voor Maaike Verweij en Beau Wagemaker.

“Mooi te weten dat ik ook op natuurijs kan winnen,” zei de rijdster van team BDM/BTZ. “Ik geniet gewoon enorm van wat ik hier allemaal meemaak. Het is nieuw, ik ben hier nooit eerder geweest, maar ik vind het fantastisch.”