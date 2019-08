Marathonrenner Eliud Kipchoge: ‘Ik twijfel niet: het kan binnen 2 uur’

Eliud Kipchoge vorig jaar tijdens de marathon van Berlijn. Beeld JOHN MACDOUGALL/AFP

Tijdens de trainingen die Kipchoge twee maanden voor zijn poging doet, loopt hij meer dan 200 kilometer. Elke ochtend staat de 34-jarige Keniaan rond half zes op voor de eerste training, om meestal later op de dag nog eens te gaan lopen. Terwijl in Europa door een zeer omvangrijk team wordt toegewerkt naar de historische poging verkiest de hoofdrolspeler zelf de rust van het Keniaanse Kaptagat.

Kipchoge is er daarom niet bij als binnenkort tests worden gehouden op het 9,9 kilometer lange parcours in het Prater, het park in Wenen waar hij bij gunstige weersomstandigheden op zaterdag 12 oktober in minder dan twee uur en marathon wil lopen.

“Ik heb baat bij een serene omgeving, zonder afleidingen. Ook ik ben nerveus voor een belangrijke race. Juist dan is het zaak om kalm en gefocust te blijven. Cruciaal is dat ik weet dat ik onder de twee uur kan lopen. Ik heb geen twijfels,” vertelt Kipchoge, tijdens een telefoongesprek waar journalisten uit heel de wereld aan deelnemen.

Geen officieel record

Met een marathon onder de 2 uur zou een van de meest in het oog springende barrières in de sport worden geslecht. In mei 2017 kwam Kipchoge met 2.00.25 al dichtbij, in het Italiaanse Monza. Het was goedbeschouwd de eerste poging ooit. De race voldeed wegens onder anderen de vele (in- en uitstappende) tempomakers niet aan de regels van de internationale atletiekfederatie, net zoals de naderende marathon in Wenen niet officieel als wereldrecord de boeken in zal gaan.

“Daar gaat het mij niet om,” zegt Kipchoge, die sinds vorig najaar met 2.01.39 overigens wel het wereldrecord in handen heeft. Die tijd liep hij in de marathon van Berlijn. “Het gaat mij om de geschiedenis en mijn erfenis. De marathon onder de twee uur is een bericht aan de wereld. Dat niets onmogelijk is: no human is limited.”

De ervaring van twee jaar geleden op het autosportcircuit in Monza is essentieel, zegt hij. “Toen begon ik aan de race, niet wetende wat ik later zou gaan voelen. Ik kwam die dag 26 seconden tekort. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar nog altijd zie ik die wedstrijd als mijn succesvolste ooit. Ik bereid me deze keer niet anders voor dan toen, alleen weet ik nu wat ik mentaal kan verwachten. Dat is een groot verschil.”

Een week voor zijn poging zal hij in Wenen arriveren. De hoge heren van het Britse chemieconcern Ineos, financier en naamgever van de ‘Ineos 1.59 challenge’, opteerden eerst voor een iconische locatie in Londen. Maar uiteindelijk werd toch gekozen voor de beschutte, lange, vlakke wegen in het Prater in Wenen in combinatie met de grote kans op ideale weersomstandigheden. Zijn persoonlijke voorkeur? “Een graadje of elf, twaalf bij de start zou perfect zijn.”

Uitdaging voor anderen

Niemand anders wordt op dit moment in staat geacht de marathon onder de twee uur te lopen. Kipchoge, tien opeenvolgende marathons ongeslagen, ziet zichzelf vooral als pionier. “Als het mij lukt, zullen er absoluut nog velen volgen. Dan groeien andere atleten op met het besef dat het kan.”