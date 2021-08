Marathonloper Nageeye wint zilver, en sleept boezemvriend uit België naar brons

Abdi Nageeye (r) weet dat het zilver hem niet meer kan ontgaan, en sleept de Belg Bashir Abdi door de pijn heen naar het brons. Beeld Giuseppe Cacace/AFP

Aan het einde van een evenement waar onderlinge strijd allesbepalend is, toonde Abdi Nageeye gisteren een blijk van grote vriendschap. Na bijna 42 kilometer hardlopen door de hitte van Sapporo voelde de 32-jarige atleet zich zo sterk dat hij zich na winnaar Eliud Kipchoge zeker voelde van het zilver.

Dat lukte ook; het betekende de achtste atletiekmedaille voor Nederland. Nageeye herhaalde met het zilver op de marathon wat Gerard Nijboer in 1980 in Moskou had gepresteerd.

Maar Nageeye was daar in de laatste honderden meters niet mee bezig. Hij keek vooral achterom, en had alleen maar oog voor zijn Belgische boezemvriend Bashir Abdi. Die kampte met hamstringklachten. Door hem aan te moedigen sleepte Nageeye hem mee naar het brons.

De altruïstische daad leidde tot lof uit de hele wereld. Nageeye vertelde later dat hij de laatste 3 kilometer van de slijtageslag door het bloedhete Sapporo in een roes had beleefd. “Ik voelde me nog zo goed, alsof ik aan het het joggen was. Niemand zou mij eruit sprinten. Ik wilde op 800 meter van de finish gaan, maar ik dacht aan Bashir Abdi,” vertelde Nageeye.

Hij en Abdi zijn beiden van Somalische afkomst en kwamen ooit naar Europa om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. De één deed dat in Nederland, de ander in België. Al sinds 2008 trainen ze samen. “We zijn bevriend en op de trainingen loopt hij altijd harder dan ik. Hij had kramp, maar ik bleef omkijken en hem aanmoedigen. Ik wilde dat hij ook een medaille won. Ik ben nu zo blij voor hem.”

Onwerkelijk

Vanwege zijn vorm had Nageeye tijdens de marathon zelfs enige tijd aan goud gedacht. Maar na ruim 30 kilometer versnelde Kipchoge. Die won uiteindelijk onbedreigd in 2 uur 8 minuten en 38 seconden. Nageeye: “Ik twijfelde toen Kipchoge ging. Achteraf denk je, wat was er gebeurd als ik wel met Kipchoge was meegegaan. Maar ja, dat ik zilver win is al ongelooflijk. Onwerkelijk.”

Nageeye eindigde in 2019 als vierde in de marathon van Rotterdam, in een Nederlands record van 2.06,17. In de olympische marathon van Rio in 2016 werd hij elfde. Hij leefde de afgelopen jaren ‘als een nomade’ en trainde overal waar hij beter kon worden, ook met Eliud Kipchoge.

“Nu sta ik op het podium met Eliud”, aldus Nageeye, “de beste marathonloper aller tijden en een vriend van me. Ik kan het nog niet geloven.”