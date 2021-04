Mannen zijn huiverig voor de positie van bondscoach bij de Oranjevrouwen

Bondscoach Sarina Wiegman en Lieke Martens tijdens een training op de KNVB Campus. Beeld ANP

Dat de bond met de zoektocht in zijn maag zit, daar maakt Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal, geen geheim van. “Maar ja, als mensen niet kunnen of willen, dan houdt het op,” zegt hij. De bond is op zoek naar een ‘Sarina-plus’ en die blijkt lastiger te vinden dan aanvankelijk werd gedacht. Het is de vraag of de KNVB zichzelf niet in de vingers heeft gesneden met een eisenpakket waar eigenlijk alleen scheidend bondscoach Sarina Wiegman bijna volledig aan voldoet

Wie voor deze baan in aanmerking wil komen, moet in het bezit zijn van het diploma Uefa Pro, of in elk geval met de opleiding bezig zijn. Bij de KNVB geven ze de voorkeur aan iemand die dat diploma al in handen heeft. Nederland telt slechts vier vrouwen die deze cursus hebben afgerond: Vera Pauw, Hesterine de Reus, Jessica Torny en Sarina Wiegman. Pauw en De Reus stonden wel op de longlist, maar hebben de shortlist niet gehaald. De Reus gaf vorige week in NRC aan verbaasd te zijn dat ze niet is benaderd. Waarom niet, dat blijft onduidelijk. Van der Zee: “We gaan niet in op de vraag waarom iemand de shortlist niet heeft gehaald.”

Hoog verwachtingspatroon

Jessica Torny, trainer van de Oranjevrouwen onder 19, stond als hoogste op de lijst, maar zij heeft bij de bond aangegeven zichzelf (nog) niet te zien als die Sarina-plus. De druk van de media en het hoge verwachtingspatroon spelen daarbij ook een rol. De constructie om Torny toch bondscoach te maken, met Arjan Veurink, de huidige assistent, als ervaren kracht naast haar op de bank, leek een oplossing waar Torny zich wel in kon vinden. Dat plan ging echter niet door, toen Veurink in februari bekendmaakte Wiegman te zullen volgen naar Engeland. “Dat besluit kwam voor ons als een verrassing,” zegt Van der Zee.

Een nieuw plan met Torny, die als assistent onder de vleugels van een ervaren trainer kan toewerken naar de functie van hoofdcoach, heeft nu de voorkeur. Met deze opzet voldoet de bond aan de eis die de Uefa stelt, namelijk dat elk nationaal vrouwenvoetbalteam tenminste één vrouw in de technische staf moet hebben. Het nadeel is dat de nieuwe bondscoach niet een eigen assistent kan meenemen.

Als het aan de bond en aan de speelsters ligt, hoeft er zeker niet per se een vrouw voor de groep te staan. Kwaliteit is leidend, heeft de KNVB van begin af aan gezegd, hetzelfde geluid kwam uit de spelersgroep. Sterker nog, wordt het een man, dan liefst een grote naam, al heeft geen enkele man in de categorie van, bijvoorbeeld, Giovanni van Bronckhorst ervaring in het vrouwenvoetbal. En dat blijkt voor veel mannen een struikelblok, tot verbazing van Van der Zee. “We hadden anno 2021, na de recente successen van de Oranjevrouwen en de positieve ontwikkelingen in het vrouwenvoetbal in het algemeen, gedacht dat we verder zouden zijn.” Sommigen geven aan rekening te houden met hun reputatie, anderen hebben moeite zich een voorstelling te maken van het trainen van een vrouwenploeg en weer anderen vinden het een te grote opgave om iemand met de statuur van Wiegman te moeten opvolgen. En soms was het een combinatie van die drie factoren.

‘Vergaand in gesprek’

Zo werd de zoektocht uitgebreid naar het buitenland. Met lichte tegenzin weliswaar, want de bond ziet, net als bij het mannenelftal, het liefst een Nederlander voor de groep. Met Jill Ellis, voormalig bondscoach van wereldkampioen Amerika, is contact geweest, zegt een woordvoerder. Ellis gaf aan zich vereerd te voelen, maar nog voordat beide partijen aan de onderhandelingstafel konden zitten, tekende ze een contract bij Sacramento.

Inmiddels zegt de KNVB met twee trainers ‘vergaand in gesprek’ te voeren. Wie dit zijn, wil Van der Zee niet prijsgeven. Dat één van de twee Alex Pastoor zou zijn, daar is volgens hem ‘niks van waar’. Maandag komen de Oranjevrouwen bij elkaar in Zeist om zich voor te bereiden op de twee oefenwedstrijden tegen Spanje (uit) en Australië (thuis). Ergens gedurende die interlandperiode zal de bond in gesprek gaan met de spelersraad, op jacht naar het laatste puzzelstukje.