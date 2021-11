Manchester United ontslaat trainer Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer stond bijna drie jaar aan het roer bij United. Beeld REUTERS

Manchester United heeft zijn vertrek zondagochtend bevestigd. De Noor was een kleine drie jaar hoofdcoach bij United, waar hij in december 2018 de Portugees José Mourinho opvolgde. Assistent-trainer Michael Carrick is als tijdelijke vervanger van Solskjaer benoemd. Carrick zit dinsdag op de bank als United een uitwedstrijd tegen Villarreal in de Champions League speelt.

Manchester United begon nog wel aardig aan het seizoen, maar de topclub is de laatste tijd bezig aan een vrije val. De laatste zeven competitieduels leverden slechts vier punten op. Manchester is daardoor afgezakt naar de zevende plaats met een achterstand van twaalf punten op koploper Chelsea.

Onder leiding van Solskjaer eindigde Manchester United in de Premier League achtereenvolgens als zesde, derde en tweede. Een prijs won de club niet onder leiding van de oud-spits.

Van de Beek

Voor Donny van de Beek betekent het ontslag mogelijk goed nieuws. De middenvelder, die doorbrak bij Ajax en in de zomer van 2020 voor 39 miljoen euro de overstap naar Engeland maakte, kwam weinig aan spelen toe onder Solskjaer.

United bedankte Solskjaer zondag voor zijn inzet en benadrukte in een statement dat de Noor altijd een icoon van de club zal blijven.