Manchester United of Midtjylland: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in Europa

Ajax speelt om donderdag 16 en 23 februari 2023 eerst een tussenronde in de Europa League. De acht nummers drie uit de Champions League nemen het daarin op tegen de acht nummers twee uit de groepsfase van de Europa League. Clubs uit één land kunnen daarin niet tegen elkaar loten, dus Ajax-PSV in de tussenronde is niet mogelijk. De groepswinnaars van de poulefase in de Europa League, waaronder Feyenoord, zijn al verzekerd van een plek in de achtste finales.

Met de Engelse grootmacht Manchester United of de Deense dwerg FC Midtjylland kan het qua niveau alle kanten op voor de Amsterdammers. Dit zijn de mogelijke tegenstanders: Manchester United, FC Midtjylland, FC Nantes, AS Monaco, AS Roma, Union Berlin en Stade Rennes.

De achtste finales (loting 24 februari) worden gespeeld op 9 en 16 maart, de kwartfinales op 13 en 20 april, de halve finales op 11 en 18 mei. De finale wordt op woensdag 31 mei gespeeld in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.