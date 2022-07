Manchester United mengt zich in strijd om Lisandro Martínez en legt fors bod neer bij Ajax

Lisandro Martínez Beeld ANP

Het gaat naar verluidt om een bod van 45 miljoen euro. Ajax, dat eerder al Arsenal nul op rekest gaf, is ook in het geval van de andere Engelse grootmacht niet van plan (snel) overstag te gaan. Vrijdag stelde trainer Alfred Schreuder nog over de jacht op Martínez: “Intern is het volgens mij duidelijk dat we die categorie spelers niet kwijt willen. Een vertrek is op dit moment niet aan de orde en we gaan er ook vanuit dat we sterk zijn en dat het niet gaat gebeuren.”

Daar denkt zijn voorganger anders over. Ten Hag wil zich bij United nog versterken met een linksbenige centrumverdediger. Eerder dacht de Engelse club daarvoor aan Alessandro Bastoni van Internazionale. Al snel ging er een streep door diens naam en werd die van Martínez omcirkeld. De afgegleden Engelse gigant werkt deal voor deal en zet - nu Frenkie de Jong zo goed als binnen is - vol in op een hereniging tussen Ten Hag en de Argentijnse international.

Martínez maakte drie jaar geleden vanuit zijn vaderland voor zeven miljoen euro de overstap naar Ajax. Daar vormde hij de afgelopen anderhalf jaar een ijzersterk duo met Jurriën Timber, die United eerder ook op de korrel had.