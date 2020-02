Manchester City twee jaar uitgesloten van Europees voetbal

Beeld AFP

Manchester City mag dit seizoen nog wel gewoon blijven uitkomen in Europees verband. De huidige nummer twee van de Premier League neemt het in de achtste finales op tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is op woensdag 26 februari in Madrid, de return op dinsdag 17 maart in het Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City reageerde vanavond via de clubsite snel op het nieuws. ‘Manchester City is teleurgesteld, maar niet verrast door het nieuws.’

Volgens de club was de uitkomst van het Uefa-onderzoek al bij het begin duidelijk: men wilde de club veroordelen. De hoofdonderzoeker liet volgens de Engelsen al in december 2018 weten voornemens te zijn om Manchester City een sanctie op te leggen. City stapt dan ook naar het arbitragehof om de uitspraak aan te vechten.

Manchester City werd de afgelopen twee seizoenen met goed spel en vele records kampioen van de Premier League, maar dit seizoen kan het team van Pep Guardiola de grote uitdager Liverpool niet bijbenen. Het team van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft al 22 punten voorsprong op Manchester City, waarmee The Reds afkoersen op de eerste landstitel sinds 1990.

De bovenste vier teams in Engeland plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, waarmee dit seizoen waarschijnlijk ook de nummer vijf zich zal plaatsen voor de prestigieuze clubcompetitie van de UEFA.

Manchester City komt sinds het seizoen 2012/2013 altijd uit in de Champions League. De beste prestatie van de club in het toernooi was de halve finale in het 2015/2016, waarin de latere winnaar Real Madrid uiteindelijk net te sterk bleek.