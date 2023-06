Malen speelde een uitstekende eerste helft, met een doelpunt als uitroepteken

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 7 voor Donyell Malen

Beeld AFP

Het moet in het voorjaar van 2014 zijn geweest dat ik Donyell Malen zag spelen bij Ajax O16, of daaromtrent. Mino Raiola was er ook. Hij wees me op Malen, die mij nog nooit was opgevallen. Daarom waarschijnlijk was Raiola toen al multimiljonair en stond ik daar, behalve voor mijn lol, voor mijn iets minder betaalde baan. Even later ‘bracht’ de makelaar zijn aanvaller van Ajax naar Arsenal, waar Malen het in de hiërarchie aflegde tegen zijn concurrent Eddie Nketiah. PSV kreeg winkeldochter Malen op een koopje. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op 16 miljoen. Gezien zijn cijfers dit seizoen bij Dortmund, 9 doelpunten en 7 assists, is dat laag geschat.

Tegen Kroatië speelde de rechtsbuiten een uitstekende eerste helft, met een doelpunt als uitroepteken. Na 24 minuten had hij zijn grote snelheid al laten zien, met zoveel verve dat Perisic het nodig vond hem even later een beuk te verkopen. Malen viel dus honderd procent mee, al is hij minder veelzijdig dan zijn ‘hangende’ counterpart op rechts bij Italië, Nicolo Barella (waarde 75 miljoen met mindere stats: 6 goals, 7 assists). Geheel volgens de Nederlandse doctrine speelt Malen aanvallender dan de Italiaan.

Andere Nederlanders vielen helemaal niet mee. Frenkie de Jong was zo blij met Mats Wieffer dat hij dacht de kantjes eraf te kunnen lopen zonder dat het zou opvallen. Je kunt je in het veld verstoppen, maar niet aan het helikopterstandpunt van de tv-kijker. Frenkie moet zich realiseren dat als hij er zichtbaar weinig zin in heeft, die kijkers ook liever iets anders gaan doen.

Sommigen noemden Nederland-Kroatië een spectaculaire wedstrijd. Het enige spectaculaire was in mijn ogen het steeds manifester wordende niveauverschil tussen de twee elftallen. Zelfs een veteraan als Vida maakte een betrouwbaarder indruk dan Virgil van Dijk. En het keepersprobleem vlamde op. Ik vermoed dat Justin Bijlow zondagavond terugzakt naar de bank.

Een 8 voor Noa Lang

Beeld AP

Niet voor niets was juist Van der Vaart enthousiast over Langs doelpunt. Wat Rafael met links kon, deed Lang met rechts: een optimaal en beheerst gebruikt van de binnenkant voet – zelfs nu die bal van onder het lichaam uit moest worden geschoten. Deze jongen kan goed voetballen. PSV wil hem hebben. Dan gaan andere zaken een rol spelen. Waarom begin ik nu te lachen? Omdat ik Ten Hag nog hoor en zie schreeuwen langs de lijn bij Telstar. Kort daarop verhuurde Ajax de buitenspeler aan Twente. Bosz pikt ook niks, nog geen windje in de kleedkamer. Hoewel ze bij Lyon uit hun vel sprongen nadat L’Equipe had geschreven dat Bosz van Marcelo af wilde omdat hij een wind had gelaten. Bosz vergeleek L’Equipe met The Sun en Bild. Die flauwekul had hij niet verwacht. Toch moeten we Noa Lang adviseren: laat geen wind in de kleedkamer. Bosz houdt er niet van. Ik ook niet trouwens. Gedver.

Een 8 voor Xavi Simons

Beeld Pro Shots/Stanley Gontha

Simons’ nieuwe zaakwaarnemer heet Darren Dein. Hij is de beste vriend van Thierry Henry. Dein heeft allang connecties met Arsenal, een van de clubs die Xavi zou willen hebben. Mag ik verwijzen naar Malen? Nu lopen aan de linkerkant Martinelli en Trossard. Op 9: Jesus en Nketiah. Op 10: Ödegaard en Smith Rowe. Wat Xavi wacht is de bank. Je kunt beter concurreren met Noa Lang.

