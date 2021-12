Magnus Carlsen op weg naar titelprolongatie

Magnus Carlsen kan zijn ogen niet geloven na de blunder van tegenstander Jan Nepomniatsjtsji. Beeld EPA

Nepomniatsjtsji beging – niet voor het eerst deze tweekamp – een enorme blunder (met 27.c5), een cadeautje dat de Noorse titelverdediger vertwijfeld uitpakte. Carlsen (31) leidt nu met 6-3 op het WK. Met nog vijf partijen te gaan lijkt titelprolongatie zeker.

“Niet weer,” verklapte Nepomniatsjtsji (31) na afloop zijn gedachten over die fatale misser. Ook zondag beging hij een flater. Toen zei hij al: “Vandaag haalde ik niet het niveau van een grootmeester, laat staan van een WK-finalist.”

Vrijdag had Carlsen in een waar spektakelstuk het evenwicht doorbroken. Na vijf remises won de Noor in een marathonpartij van bijna acht uur; niet minder dan 136 zetten had hij nodig om de Rus op de knieën te krijgen. Daarmee braken ze het record van Anatoli Karpov en Viktor Kortsnoj, die op het WK in 1978 twaalf zetten minder noteerden.

Het vuurwerk kwam als geroepen. Titelverdediger Carlsen had, verdeeld over drie WK’s, liefst negentien remises achter de rug. Zowel in 2016, tegen de Rus Sergej Karjakin, als in 2018 tegen de Amerikaan Fabiano Caruana had hij een tiebreak nodig om te winnen.

Een verlenging lijkt dit keer ver weg. Alleen een onverwachte comeback, eentje van het memorabele soort, kan Nepomniatsjtsji nog terug in de titelstrijd brengen.

“Magnus is zo veelzijdig,” analyseerde grootmeester Anish Giri bij Chess24. “Hij is in staat zich aan te passen aan elke tegenstander.”

Nepomniatsjtsji heeft nog vijf partijen om Carlsen van zijn vijfde wereldtitel en twee miljoen euro prijzengeld af te houden. De Noor heeft nog 1,5 punt nodig.