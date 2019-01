Magallán debuteert zonder tierelantijnen en poespas

Ajax heeft zich donderdagavond eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. Daarin kan het Willem II, AZ of Feyenoord tegenkomen. Zaterdag is de loting.



Wat was het verschil met de wedstrijd van zondag tegen Heerenveen, die in 4-4 eindigde?

Een paar omzettingen, een andere keeper op doel en een betere instelling bij de Ajacieden.



Wat waren die omzettingen?

Lisandro Magallán stond voor het eerst in de basis. De Argentijnse centrale verdediger maakte Sam Lammers - zondag nog uitblinker met twee goals en een assist - het leven zuur. Geen tierelantijnen, geen poespas. Al haakte hij Lammers vlak voor tijd in het strafschopgebied, hetgeen een penalty opleverde. Maar die werd gekeerd door André Onana, die de plaats onder de lat weer had ingenomen.



Andere wijzigingen?

Daley Blind was linksback in plaats van Daley Sinkgraven. En Noussair Mazraoui speelde niet als rechtsback maar op het middenveld.



En dat pakte goed uit?

Mazraoui nam na drie minuten al de openingstreffer voor zijn rekening. Maar bovenal was hij een snel en soepel schakelstation tussen de laatste linie en de aanval. Hij draait en versnelt met de bal aan de voet bijna net zo makkelijk als Frenkie de Jong.



Is dat een optie voor zondag, als Ajax in De Kuip tegen Feyenoord speelt?

Dat is onduidelijk. Mazraoui viel tegen Heerenveen na een half uur uit met een blessure.



En hoe was het met de man van 86 miljoen?

Die blies zijn partijtje mee. Redelijk onopvallend. Frenkie de Jong had geen kind aan tegenstander Michel Vlap en spaarde misschien zijn kruit een beetje voor Feyenoord. Jammer voor de Spaanse verslaggevers die naar Amsterdam waren gekomen om de nieuwe aanwinst van Barcelona te bekijken. Dat wordt wat straks als Ajax tegen Real Madrid speelt. Dan ligt de middenvelder helemaal onder een vergrootglas.