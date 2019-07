Mag David Neres nu wél vertrekken bij Ajax?

David Neres (22) keert maandag als laatste Ajacied terug van vakantie. Toch is het nog allerminst zeker dat de Braziliaanse aanvaller ook komend seizoen actief zal zijn bij Ajax.

Het management van David Neres zat woensdag om de tafel met de clubleiding van Ajax. De Braziliaanse international kan een verbeterd contract tegemoet zien, maar lijkt daar vooralsnog geen haast mee te hebben. Na tweeënhalf jaar Ajax, vol doelpunten en assists, staat de vleugelspeler open voor een overgang naar een club in een van de grote competities in Europa.

Onlangs gaf directeur voetbalzaken Marc Overmars al aan dat een eerste bod binnen was gekomen, naar verluidt van Atlético Madrid. “Het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn,” zei Overmars recent nog. “Afgelopen winter kon David naar China, maar we hebben hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax en voor hem heeft uitgepakt. Hij is nu international van Brazilië. De ontwikkeling van David is de verdienste van Ajax, van het team en zeker van trainer Erik ten Hag. Dat mag nu best een rol spelen, al begrijp ik dat daar met zijn achtergrond anders naar wordt gekeken.”

Schijnwerpers

Het management van Neres is in handen van ­Giuliano Bertolucci, de machtigste zaakwaarnemer van Zuid-Amerika. In Nederland wordt de 22-jarige aanvaller intensief begeleid door sportmanagementbureau Forza Sports Group, dat met Bertolucci Sports samenwerkt. Vanuit Brazilië is het pad uitgestippeld om deze zomer een volgende transfer te maken. In de voorbije periode toonden behalve Atlético onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain belangstelling.

Met zijn goede spel bij Ajax in de Champions League en zijn doorbraak in het nationale elftal zette Neres zichzelf in de schijnwerpers. De vraag is dan ook in hoeverre Ajax in staat is de aanvaller te behouden, hoewel de club financieel sterk staat, uiteraard mede door de megabedragen die Barcelona en Juventus hebben betaald voor Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.

Sportieve aspect

Neres heeft nog een verbintenis tot medio 2022 en afgelopen winter wilde de Chinese club Guangzhou Evergrande hem al voor liefst 50 miljoen euro overnemen. Ajax liet destijds het sportieve aspect zwaarder wegen dan het lucratieve bedrag. Een sterk besluit, aangezien Neres in de daaropvolgende maanden een belangrijke rol opeiste in de strijd om de titel en in de Champions League. Ajax zal niet meer onder het Chinese bod van afgelopen winter gaan zitten, aangezien de status van de speler alleen maar is toegenomen. Geïnteresseerde clubs zullen flink in de buidel moeten tasten om declubleiding te verleiden tot een verkoop.

Komende maandag keert Neres als laatste Ajacied terug op het trainingsveld. De aanvaller won begin juli nog met zijn land de Copa América. In de voorbije dagen sloten Andre Onana, Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui aan bij de selectie van Erik ten Hag. Ook Nicolás Tagliafico, die net als Neres actief was tijdens de Copa América, is inmiddels terug in Amsterdam.

Onana en Ziyech begonnen overigens eerder aan hun voorbereiding dan oorspronkelijk was gepland. Mogelijk maken zij komende zaterdag al speelminuten, als Ajax het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen PSV.