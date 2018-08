Maduro wordt assistent-trainer bij Jong Oranje

De 33-jarige Maduro beëindigde deze zomer zijn actieve loopbaan.



De achttienvoudig A-international keert nu terug bij Jong Oranje als assistent-trainer. Maduro speelde zelf 33 interlands voor de Nederlandse beloften. In 2007 maakte de middenvelder deel uit van de ploeg die in eigen land de Europese titel won. Tevens speelde hij bij de Spelen van 2008 (Peking) voor het olympisch elftal, dat de kwartfinale haalde.



"Ik zie bij Jong Oranje een talentvolle spelersgroep, maar met alleen talent kom je er niet. Er wordt veel meer gevraagd dan dat en ik hoop daarbij te helpen," aldus Maduro.



De klassieker

Maduro speelde van 2004 tot 2008 bij Ajax. In die periode won de club tweemaal de beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal. Hij maakte 9 goals voor Ajax, waaronder een keer de beslissende in de klassieker tegen Feyenoord. In de laatste minuut schoot hij Ajax in de Kuip naar de overwinning (2-3).



Na Ajax ging hij naar Valencia, waar hij vier jaar speelde. Daarna kwam hij onder andere voor Sevilla en Groningen uit. De Cypriotische club Omonia Nicosia was zijn laatste werkgever. Maduro is de laatste tijd veel te zien op televisie, in zijn functie van analist bij Fox Sports.