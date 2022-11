Machtsvacuüm bij Ajax: wie is nu daadwerkelijk de baas bij dolende landskampioen?

Alfred Schreuder en Dusan Tadic Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Een half jaar geleden maakten Daley Blind en Davy Klaassen hun status binnen de selectie duidelijk door korte metten te maken met Andre Onana, die op zijn elfendertigst aan kwam sjokken toen teamgenoten al lang klaarstonden om het publiek na een minieme zege op Sparta te bedanken. Een week later werd de verguisde doelman gepasseerd voor de bekerfinale tegen PSV.

Naast de twee routiniers geldt Dusan Tadic als een leider aan wie veel medespelers zich optrekken. Die status verwierf de captain door de belangen van medespelers en de selectie continu te bewaken. Als een jonkie als Noa Lang of Sergiño Dest de kantjes er vanaf dacht te kunnen lopen, of als een Ajacied onterecht een bonus misliep, stond Tadic meteen op.

Succeskoers weg

Na zijn moeizame begin in de Arena zocht trainer Erik ten Hag bewust naar potentiële leiders. Die vond hij met directeur Marc Overmars in Blind, Tadic en Klaassen. Zij hielpen te bouwen aan een topsportcultuur. De hiërarchie was de voorbije jaren klip en klaar bij Ajax. Het zorgde voor discipline, rust en een heel heldere succeskoers.

Dat de status van Ten Hags ‘ankers’ aan devaluatie onderhevig is, werd na de derde opeenvolgende nederlaag tegen PSV nog maar eens duidelijk. Voor het eerst sinds hij medio 2018, toen hij voor Ajax tekende, is Tadic omstreden. Voor de vijfde keer in dertien eredivisieduels - en voor de derde keer in de laatste drie - haalde trainer Alfred Schreuder zijn aanvoerder naar de kant. Ter vergelijking: afgelopen seizoen wisselde Ten Hag Tadic acht keer in de eredivisie. In alle gevallen was de zege al lang binnen.

Dusan Tadic Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Dat Tadic naar de kant werd gehaald bij een achterstand tegen PSV, was nieuw. En dat Blind in de verloren kraker geen seconde speelde al helemaal. In vijf dagen tijd gaf Schreuder voor de linksbackpositie achtereenvolgens de voorkeur aan Owen Wijndal, Devyne Rensch en Calvin Bassey. Uitgerekend een paar weken voordat Blind wil pieken op zijn laatste WK, raakte de met Tadic gehaalde routinier voor het eerst zijn plek kwijt en zat hij een heel eredivisieduel op de bank bij Ajax.

Opportunisme

Opmerkelijker dan die spaarzame reserverol was misschien nog dat Schreuder ook niet bij Blind uitkwam toen hij zag dat de opbouw niet liep. Ajax had na de achterstand nog meer behoefte aan creatieve ingevingen van achteruit en een goede passer was ook welkom geweest. Maar het werd het opportunistische plan B met Lorenzo Lucca in de aanval. Klaassen viel wel in, maar moest tegen PSV na Berghuis, Tadic en Bergwijn ook Kudus voor zich dulden als schaduwspits.

Als verschuivingen in de hiërarchie gepaard gaan met prestaties, zal vaak op natuurlijke wijze een nieuwe pikorde ontstaan. Blijven successen uit, dan ligt onrust voortdurend op de loer, ook omdat de trotse leiders hun aangetaste eer niet zien worden gecompenseerd door een beter collectief.

Bovendien moeten nieuwe leiders paraat staan. Bij Ajax zijn die niet meteen aan te wijzen. Jurriën Timber ontwikkelt zijn leiderschap nog. Steven Bergwijn is er het type niet voor. Steven Berghuis? Wellicht. Keeper Remko Pasveer laat zich overal in de kleedkamer gelden, maar worstelt met zijn vorm en is bovendien in het bezit van een aflopend contract. Niet voor niets speurt Ajax verder naar een nieuwe doelman.

Schreuder

Dat leiderschap is niet alleen binnen het elftal in het geding. Voor Schreuder was het gebrek aan gezag dat hem werd verweten zelfs reden om in een tirade te laten zien dat er wel degelijk een baas in hem schuilt. Dat werd betwist toen de worstelende Tadic en Blind veel vertrouwen en speeltijd genoten en Schreuder zijn gewisselde en aan de zijlijn coachende captain in Volendam niet maande op de bank plaats te nemen. Dat hij er toch niet voor terugdeinst heilige huisjes omver te schoppen, is de voorbije week wel gebleken.

Beeld ANP

Het machtsvacuüm kan zelfs verder door worden getrokken naar de top van de club. Want hoe konden deze zomer plots meerdere spelers trainingen overslaan om een vertrek te forceren? Of uit onvrede over hun speeltijd naar binnen stormen zonder het publiek te bedanken? Het leken zelfs trends te worden die haaks stonden op de eerder gecreëerde topsportcultuur.

Ook met de omslachtige besluitvorming rekende de twee-eenheid Overmars-Ten Hag in het verleden af. De lijnen waren weer kort bij transfers. Reden om de succesvolle hoofdcoach publiekelijk te moeten steunen was er nauwelijks. Toen daar vorige maand ineens wel behoefte aan was, bleef het te lang stil. Algemeen directeur Edwin van der Sar, die de leiding nam over het technisch hart, toont zich zelden een leider die voor de troepen uitloopt. Toen hij dat naar buiten toe deed, gebeurde dat in de ogen van Schreuder te laat.

Ook technisch manager Gerry Hamstra beet vorige maand voor de camera ineens van zich af. Hamstra gist, na een loodzware zomer waarin hij Klaas-Jan Huntelaar wegwijs maakte en de hulp van de zaakwaarnemer van de trainer verwelkomde, naar zijn toekomst. De zoektocht naar een nieuwe technisch directeur is op de achtergrond alvast gestart vanuit de rvc.

Gebrek aan eenheid

Dat toezichthoudende orgaan floot de directie eind augustus terug bij het rondmaken van meerdere transfers. Reden? Er was genoeg geld uitgegeven en het perspectief van reserves mocht niet verder verdampen. Ook daar kwam het gebrek aan eenheid in visie en de communicatie onderling pijnlijk aan het licht.

Zo heeft Ajax overduidelijk behoefte aan duidelijkheid, waarvoor weer geboren leiders met visie nodig zijn. Als het kalenderjaar 2022 één ding helder heeft gemaakt, is dat hoe langer nieuwe hoeders van het succes niet worden benut, aangewezen of aangesteld, hoe verder de ambitieuze landskampioen sportief uit koers raakt.