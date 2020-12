Machteloos Ajax verliest in eigen huis van FC Twente

Ajax player Sean Klaiber Beeld Stanley Gontha

Het had er veel van weg dat Ajax al met het hoofd bij de thuiswedstrijd tegen Atalanta was. Komende woensdag moet het gebeuren in de Johan Cruijff ArenA. Alleen winst op de bezoekers uit Bergamo volstaat dan voor een plaats in de achtste finales en een premie van 9,5 miljoen euro.

Trainer Erik ten Hag hoopt woensdag weer een beroep te kunnen doen op David Neres en Noussair Mazraoui, die tegen FC Twente ontbraken. Ze werden vervangen door Quincy Promes en Sean Klaiber. Zij konden niet duidelijk maken dat ze de afgelopen maanden vaak ten onrechte op de bank zaten. Promes is geen schim meer van de aanvaller die vorig seizoen de ene na de andere voorzet van Hakim Ziyech verzilverde. Klaiber mist snelheid en techniek om Mazraoui te doen vergeten.

Het dit seizoen zo makkelijk scorende Ajax startte ongeïnspireerd en slordig. FC Twente bleef in het eerste half uur zo makkelijk overeind dat het geen kans hoefde weg te geven. De bezoekers verdedigden gegroepeerd en hoopten op een bevlieging van de aanvallers Danilo, Menig en Vaclav Cerny, die eerder ook voor Ajax speelden in de Eredivisie. Menig deed zijn oud club in de 22e minuut voor de eerste keer pijn door via een been van Daley Blind de score te openen.

Grip

Zonder goed te spelen kreeg Ajax na een half uur wel steeds meer grip op de wedstrijd. Opvallend was dat trainer Ten Hag nog niet voor Antony maar de 18-jarige Brian Brobbey koos toen Lassina Traoré vlak voor rust geblesseerd uitviel. Waarschijnlijk met het oog op het duel met Atalanta mochten Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico vroeg in de tweede helft naar de kant.

Ajax kwam in de 59ste minuut op gelijke hoogte na een benutte strafschop van Dusan Tadic, nadat Wout Brama zo dom was geweest om Zakaria Labyad even vast te houden. Niet de thuisploeg maar het snel counterende FC Twente kreeg daarna de beste kansen op 1-2. Danilo verzuimde tot tweemaal toe te scoren, voordat Menig het doel wel wist te vinden.

Live Bekijk alle updates Bekijk belangrijke updates Loading Hier zou content moeten staan van bijv. Twitter, Facebook of Instagram Om u deze content te kunnen laten zien, hebben wij uw toestemming nodig om cookies te plaatsen. Open uw cookie-instellingen om te kiezen welke cookies u wilt accepteren. Voor een optimale gebruikservaring van onze site selecteert u "Accepteer alles". U kunt ook alleen de sociale content aanzetten: vink hiervoor "Cookies accepteren van sociale media" aan. Loading

Wilt u belangrijke informatie delen met Het Parool? Tip hier onze journalisten