Machlas: ‘Ik had al een zwak voor Ajax’

Nikos Machlas, hier met Wamberto en John O’Brien. ‘Bij Ajax heb ik met veel world class players gespeeld.’ Beeld Bastiaan Heus

Als Nikos Machlas de telefoon opneemt, staat hij voor het ziekenhuis in Hannover. Met zijn oudste zoon Giorgos is hij iets meer dan een week in Duitsland voor check-ups. In maart lag Giorgos in hetzelfde ziekenhuis acht uur op de operatietafel voor een harttransplantatie. Het gaat nu goed met hem, vertelt zijn vader.

Een paar jaar geleden was er een kritiek moment, in een ziekenhuis in Athene. Door een ­erfelijke afwijking functioneerde het hart van Giorgos nog maar voor 12 procent. Met spoed nam Machlas zijn zoon in een gecharterd privévliegtuig mee naar een specialist in Hannover. Die bracht als noodoplossing een apparaatje in bij het hart.

De jaren erna waren spannend en zwaar, pendelend tussen Kreta en Hannover en tussen hoop en vrees, in afwachting van een donorhart. Dat kwam er van een jongen die bij een auto-­ongeluk overleed. “Die jongen is de engel van Giorgos.”

Dejan Curovic

Voor Machlas, die met zijn ex-vrouw nog een zoon – Thanos – heeft, werd 16 maart 2019, de dag van de transplantatie, een van de mooiste dagen van zijn leven. Alsof hij de Champions League en het WK tegelijkertijd won. En die euforie keer tien. Zo beschrijft hij zijn emoties toen de arts zei dat de operatie was geslaagd.

Toch is hij deze dagen somber. Zijn ‘good friend’ Dejan Curovic overleed vorige week aan leukemie. Ze speelden in de jaren negentig samen als aanvalsduo bij Vitesse. “Ik schrok enorm toen ik las dat DJ was overleden. Pas 51 jaar en nog zo fit. We hadden een goede band, naast en op het veld. Ik heb veel goals bij Vitesse aan DJ te danken. Door de situatie met mijn zoon zagen we elkaar de laatste jaren niet meer, maar via social media bleven we op de hoogte van elkaars levens en stuurden berichten. DJ bad altijd voor Giorgos. Nu branden wij kaarsjes voor hem.”

Machlas was gisteravond met zijn zoons bij het duel tussen Vitesse en PEC Zwolle bij, waar werd stilgestaan bij het overlijden van Curovic. Het was voor het eerst in een jaar of vijftien dat de oud-spits weer in Gelredome was.

Jeugddroom

Vandaag en morgen is de familie Machlas in Amsterdam, waar de Griek tussen 1999 en 2003 onder contract stond bij Ajax. De laatste keer dat hij in Amsterdam was, was zo’n anderhalf jaar geleden, met zijn vriendin. Machlas ging toen langs bij Angelos Charisteas, ook oud-Ajacied, die aan de Berenstraat brunchtent Libertine Comptoir de Cuisine runt. “Amsterdam blijft een fijne, mooie stad. Al wordt het steeds drukker, merk ik. Ik maak altijd een rondje langs oude vrienden. Ik word nog af en toe aangesproken voor een foto of handtekening. De supporters van Ajax zijn mij nog niet vergeten na al die jaren. Dat doet mij goed.”

Voor Machlas, geboren op Kreta, kwam in de zomer van 1999 een jeugddroom uit. Twee jaar nadat hij de Gouden Schoen had gewonnen, kon hij naar Bayern München, AC Milan en Ajax. Het werd Ajax. “Ik had altijd al een zwak voor Ajax. Als jonge jongen hield ik van het Nederlandse voetbal, vooral van Marco van Basten. Mooi dat ik hem bij Ajax nog tegenkwam. Hij begon toen net aan zijn trainerscarrière.”

93 duels en 44 goals voor Ajax staan achter de naam van de 61-voudig Grieks international. Hij had concurrentie van Shota Arveladze, Zlatan Ibrahimovic en Mido. “Onder Jan Wouters speelde ik nog veel, net als in het begin bij Co Adriaanse, maar later werd het steeds minder bij Adriaanse en Ronald Koeman. Natuurlijk baalde ik daarvan en van mijn vertrek. Inmiddels overheerst trots dat ik het shirt van Ajax heb gedragen en met veel world class players heb gespeeld. Ibrahimovic, Sneijder, Van der Vaart, Litmanen, Witschge, Winter, Chivu, Maxwell. En zo kan ik nog wel even doorgaan.”

93 Nikos Machlas kwam in 1999 over van Vitesse en speelde 93 duels voor Ajax.

Vijf jaar geleden stond Ajax ook tegenover Apoel Nicosia in de Champions League, de laatste club waar Machlas speelde in een carrière van achttien jaar. “Ik werd door Apoel gevraagd bij die wedstrijd te zijn. Ik kreeg een shirt van de directeur van Apoel en een Ajaxshirt van Edwin van der Sar. Ik heb nooit met Edwin, one of the greatest goalkeepers, gespeeld, maar wel tegen hem gescoord als speler van ­Vitesse, haha. We hebben gedineerd voor de wedstrijd. Edwin was net directeur bij Ajax.”

Op 6 augustus dit jaar zagen Machlas en Van der Sar elkaar opnieuw, in Thessaloniki. Daar speelde Ajax tegen Paok Saloniki (2-2). “Ik zat met Angelos Charisteas op de tribune. We zagen ook John van ’t Schip, nu bondscoach van Griekenland, en mijn goede vriend Aron Winter. Leuk om herinneringen op te halen. Toen ik Edwin zag, besefte ik dat het al vijf jaar geleden was dat we in Nicosia waren en ik Ajax voor het laatst live zag spelen. Er is sindsdien veel gebeurd.”

Misschien is hij erbij als Ajax in de Arena tegen Apoel speelt. “Giorgos en ik hebben nog wat afspraken staan in Hannover. We moeten kijken of het past. Het zou heel leuk zijn. Ook om mijn zoons te laten zien waar ik als Ajacied een mooie tijd heb beleefd.”

Grieks temperament

Ajax speelt dinsdag voor zo’n 20.000 Cyprio­tische fans in het GSP-stadion. Tussen 2006 en 2008 was Machlas spits bij Apoel, hij werd er kampioen van Cyprus en won de beker. “Ik heb mijn carrière in Nicosia mooi afgesloten. Apoel is het Ajax van Cyprus. Ze spelen attractief voetbal en hebben een goedgevulde prijzenkast. De sfeer bij thuiswedstrijden is vergelijkbaar met die bij Paok. Kwalitatief schat ik Paok hoger in dan Apoel, maar Ajax moet waken voor onderschatting. Apoel laadt zich op om historie te schrijven tegen een Europese topclub.”

44 In het shirt van de Amsterdammers maakte de Griek 44 doelpunten.

“In de duels met Paok wankelde Ajax. Automatismen ontbraken. Ja, bij Paok waren ze heel boos op de scheidsrechter, en de commentator, las ik. Ach ja, Grieks temperament hè. Paok werd misschien onderschat, maar de verwachtingen bij Ajax zijn ook weer hooggespannen na vorig seizoen. Dat team was het beste Ajax dat ik ooit heb gezien.”

“Nu moeten ze zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt verder, al hebben ze nog steeds veel kwaliteit. Donny van de Beek is fantastisch, heel slim, en met Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar is Ajax aanvallend sterk. Ik ben groot fan van Huntelaar. Hij is veel meer een killer dan Kasper Dolberg. Die heeft talent, maar is vaak onzichtbaar. Dat kan als spits, maar dan moet je er op de juiste momenten staan. Dat instinct heeft Huntelaar altijd gehad. Hoewel ik ook een Apoelhart heb, verwacht ik dat Ajax de groepsfase haalt.”