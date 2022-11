Maatpakken, politiedrones en een Egyptische Oranjefan: zo kwam het Nederlands elftal aan in Qatar

Vincent Janssen in de bus vanaf het vliegveld. Beeld Sarah Stier/FIFA via Getty Images

Er zijn nog weinig Oranjefans in Qatar. Een handvol van hen neemt bij West Bay de moeite een glimp op te vangen van Nederlandse sterren. Onder hen bovendien een Egyptenaar, die bewust oranje schoenen en een dito polo in zijn koffer heeft gestopt. “Ik ben al dertig jaar fan het Nederlands voetbal,” zegt Moussa, die vervolgens een rij legendes oplepelt.

Boven hem vliegt een politiedrone, in afwachting van de Nederlandse spelersbus. Als die even later aankomt en bondscoach Louis van Gaal voorin zwaait, kan Moussa zijn geluk niet op. Daar doet de strakke blik van de bondscoach niets aan af. Naast Van Gaal, aan de andere kant van het gangpad, zit assistent Danny Blind. Achter hem de concurrenten Teun Koopmeiners en Marten de Roon en daar weer achter een Ajacied (Kenneth Taylor) en een PSV’er (Luuk de Jong).

Dinsdagavond 21.00 uur betreden de selectie en staf hun verblijfplaats voor de komende weken. Het St. Regis Doha heeft vanbuiten veel weg van een koninklijk paleis. Vanbinnen is dat niet heel anders, ondervinden de internationals als ze onder de kroonluchters door lopen. In de lobby staat een bronzen Ferrari. De bolide is een-op-een nagemaakt. Het zwembad met uitzicht op de Arabische Golf heeft olympische afmetingen.

Blessures

Drie uur eerder zetten de 26 selectiespelers en tientallen stafleden voet op Qatarese bodem na een vlucht van ruim zes uur met een privéjet, een Airbus A321 van La Compagnie uit Frankrijk. Toen droeg iedereen nog een maatpak, met witte sneakers eronder en een paar loopschoenen in de handbagage. De eerste busrit van Oranje had namelijk niet het hotel, maar het trainingscomplex als bestemming. Daar zal Van Gaal de komende dagen zijn zogeheten 1-3-4-1-2-formatie finetunen voor het treffen met Senegal, maandagavond.

Een van de grote egale grasvlaktes van de universiteit van Qatar zal de bondscoach ook gebruiken om de afstemming met Vincent Janssen verder te verbeteren. Van Gaal liet doorschemeren dat de spits van Antwerp maandag de nog herstellende Memphis Depay vervangt.

Zondag viel bij Internazionale Denzel Dumfries uit. De rechtsback verwacht op tijd fit te zijn voor de aftrap tegen de Afrikaanse kampioen. Verder is het vooral de vraag wie, naast Frenkie de Jong, mede het middenveld vorm gaat geven.

Spanje en Argentinië slaan ook hun tenten op bij de universiteit. Zo zitten meer landen ‘op elkaars lip’. In tegenstelling tot eerdere WK’s, waar deelnemers zich vaak honderden kilometers van elkaar vestigden, trainen deze week 24 van de 32 landen in een straal van 10 kilometer.

Wereldkampioen

Van Gaal tekent voor niets minder dan goud, stelde hij afgelopen weekend al vol bravoure. “Wij maken grote kans om wereldkampioen te worden. Er zijn weinig trainers die zich zo durven uit te spreken, maar ik zeg dit. Wereldkampioen is mijn doelstelling.”

Nog vijf trainingen staan er op de rol en dan begint het toernooi voor Oranje onder toeziend oog van 40.000 toeschouwers in het Al Thumama Stadion. Onder hen zijn zo’n 3000 Nederlanders. Moussa gaat daartussen zitten. Daar heeft hij nu een extra reden voor, aangezien Senegal – dat waarschijnlijk sterspeler Sadio Mané mist – de beul van zijn vaderland was in de finale van de Afrika Cup. “Ik wil erbij zijn als Nederland ze verslaat.”