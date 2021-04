Maarten Stekelenburg terug in het doel bij Ajax: ‘Je moet vertrouwen hebben in jezelf en dat ook uitstralen’

Maarten Stekelenburg. Beeld DeFodi Images via Getty Images

De eerste: 17 september 2002

Ajax-Olympique Lyon (2-1)

Vijf dagen voor zijn twintigste verjaardag maakte Haarlemmer Maarten Stekelenburg zijn Europese debuut voor Ajax in de Champions League. Ajax won met 2-1 dankzij twee treffers van Zlatan Ibrahimovic. Een maand eerder was Stekelenburg voor het eerst op doel gezet door trainer Ronald Koeman tijdens het Amsterdam Tournament. Manchester United was de tegenstander (2-1 winst), Stekelenburg hield na rust Ruud van Nistelrooij en Roy Keane van scoren af. De jonge keeper kreeg niet veel te doen. “Vind ik niet erg,” zei Stekelenburg na afloop. “Dat betekent dat het goed gaat met Ajax. Dat ik dan minder kans krijg om mezelf te bewijzen, maakt me niet uit.” Hij was wel zenuwachtig geweest, biechtte hij later op. “Mijn ouders zaten op de tribune. Trots natuurlijk, maar ik herinner me vooral dat ze na afloop zeiden: niet met je hoofd in de wolken lopen, het begint nu pas.”

De slechtste: 3 november 2004

Maccabi Tel Aviv-Ajax (2-1)

Ajax speelde hemeltergend slecht in Israël. Bij het tweede doelpunt van Maccabi ging Stekelenburg in de fout. John Heitinga speelde te zacht terug. Stekelenburg trapte de bal wild weg tegen spits Dego aan, waarna de bal in het doel zeilde. Trainer Koeman passeerde Stekelenburg een paar dagen later voor de wedstrijd tegen Willem II. Een zwaardere klap zou de doelman vijf jaar later krijgen: 12 maart 2009, Olympique Marseille-Ajax in de Uefa Cup. Hij werd uit de ploeg gezet door Marco van Basten. “Ik wist dat ik ondermaats presteerde, maar ik had moeite met de manier waarop het gebeurde. De dag voor de wedstrijd liet Van Basten me nog in de basisploeg trainen. Drie uur voor de wedstrijd hoorde ik dat ik op de bank zat. Ik heb in de weken daarna zelf de knop omgezet. Kenneth Vermeer was op dat moment eerste keus, alle aandacht ging naar hem uit en ik wilde hem steunen bij de kans die hij kreeg.”

De beste: 27 augustus 2010

Ajax-Dinamo Kiev (2-1)

Na een aantal magere (Europese) jaren kwalificeerde Ajax zich weer eens voor de Champions League. Stekelenburg was in de voorronde belangrijk in het thuisduel met Kiev. “Bij rust stonden we met 1-0 voor, maar we hadden ook met 4-1 achter kunnen staan. Die reddingen blijven mij bij, vanwege het belang. Ik maak een verschil tussen mooie reddingen en belangrijke reddingen. De kans is procentueel gezien het grootst dat je de mooiste redding van je leven maakt op het trainingsveld, omdat je nu eenmaal veel meer traint dan wedstrijden speelt. Maar de schoonheid van een redding telt voor mij niet, het gaat om het moment. Ook het publiek zal zich een redding blijven herinneren die bijdraagt aan een overwinning. Op het WK pakte ik in de kwartfinales tegen Brazilië voor rust een schot van Kaká, bij een 1-0 achterstand. Dat moment leeft voort omdat we die wedstrijd met 2-1 wonnen.”

De laatste: 18 maart 2021

Young Boys-Ajax 0-2

In Zwitserland stond Stekelenburg nog tussen de palen. In de eerste kwartfinalewedstrijd tegen AS Roma (2-1 nederlaag) moest hij vorige week verstek laten gaan vanwege een knieblessure. Op de tribune van de Johan Cruijff Arena zag hij zijn jonge collega Kjell Scherpen in de fout gaan bij de 1-1. Stekelenburg blikte er gisteren kort op terug. “Mensen maken fouten. Voetballers en keepers ook. Het was vervelend voor Kjell, maar het zal hem nog weleens gebeuren en mij ook.”

Een fout mag volgens Stekelenburg tijdens een wedstrijd geen eigen leven gaan leiden, vertelde hij al eens. “Het moet niet in je kop gaan zitten. Ik heb dat in mijn eerste jaren gehad: dat je alles goed wilt doen, dat het toch fout gaat en dat je dan het liefst onder de grond wilt kruipen. Iedereen in het stadion voelt dat, ook je medespelers. Door die fase moet je heen. Je moet vertrouwen hebben in jezelf en dat ook uitstralen.”

Stekelenburg leefde vorige week mee met zijn vervanger. “Je steunt elkaar altijd, je wint en verliest met z’n allen. We zijn een team.” Keepers zijn concurrenten, maar werken ook heel nauw samen. Stekelenburg voelde zich bevoorrecht dat hij een aantal jaren bij het Nederlands elftal met Edwin van der Sar heeft mogen werken, onder meer tijdens het WK 2006 en het EK 2008. “Wat me het meest is bijgebleven, is de rust die hij uitstraalde. Ik denk dat hij als keeper het ultieme doel heeft bereikt, namelijk dat je in staat bent om je onder alle omstandigheden volledig op je gemak te voelen: of het nu de finale van de Champions League is of een oefenpotje tegen Dundee United.”

De volgende: 15 april 2021

AS Roma-Ajax

“Mijn knie is hersteld, ik kan spelen,” zei Stekelenburg gisteravond in Stadio Olimpico voor de laatste training. “Het is mooi om terug te zijn in Rome, een prachtige stad. Ik kijk ook met een goed gevoel terug op mijn twee seizoenen bij AS Roma. Het was moeilijk, ik kwam na vijftien jaar Ajax in een andere wereld terecht, maar het was ook leerzaam. Ik ben niet uit op revanche. Ik ben hier niet om te laten zien wat ik kan en ik ben zeker niet bezig met wat de mensen hier van mij vinden. Dat zou een foute drijfveer zijn. Ik ben hier om met Ajax de volgende ronde te halen.”