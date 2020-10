Maarten Stekelenburg, terug bij Ajax, accepteert zijn rol als bankzitter

Maarten Stekelenburg zweeft door de lucht op de training van Ajax. Beeld Ajax/ Bastiaan Heus

Geen enkel teken van leven. Niets. Geen gesprekje, geen telefoontje. Hij had werkelijk geen idee of zijn werkgever Everton nog met hem verder wilde. Zijn contract zou in juni aflopen. Hoogste tijd voor familieberaad. De gezinsleden staken de koppen bij elkaar. Zij besloten dat ze niet langer wilden wachten. Een vertrek uit Engeland zou immers heel wat teweegbrengen. De kinderen moesten weten naar welke school ze na de zomer zouden gaan. Het hoge woord kwam eruit: na negen jaar buitenland was het wel mooi geweest. Ze gingen terug naar hun vertrouwde stek, naar Limmen, naar het huis dat ze ruim tien jaar geleden hadden laten bouwen.

Fit en sterk

De remigratie betekende echter niet dat hij zou stoppen met keepen. Ben je gek? Hij voelde zich nog fit en sterk. Hij hoorde weleens van oudere collega’s dat ze stram en stijf uit bed stapten. Had hij geen last van. Bovendien waren er tal van clubs in de eredivisie die hem graag op doel zouden willen hebben: Sparta, Heerenveen, ADO. Mooie clubs, maar géén Ajax. Die club prijkte bovenaan zijn lijstje. Daar, waar alles was begonnen, wilde hij zijn carrière afsluiten.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, hapte toe. Binnen 24 uur hadden zijn zaakwaarnemer Rob Jansen en Overmars een akkoord. Met een duidelijke afspraak: zolang André Onana bij Ajax speelt, is hij eerste keeper.

In Engeland heeft hij de ontwikkeling van Onana de afgelopen jaren van een afstandje gevolgd. Van een onzekere doelman in Jong Ajax groeide de Kameroener uit tot een van de beste keepers in de Champions League in het seizoen 2018-2019. Ongekend en spectaculair. Onvergelijkbaar ook met zijn eigen overgang van de jeugd naar het eerste elftal – dat proces was met horten en stoten verlopen. Hij werkt nu een week of tien samen met Onana, die niet alleen een geweldige keeper is, maar ook nog eens een grappige gozer blijkt. Je moet hem soms een beetje pushen, maar dat hoort ook bij zijn rol; die van mentor.

Vertrouwd

Bij Ajax is in de afgelopen negen jaar veel veranderd, maar toch ook weer niet. Hij ontwaart op De Toekomst veel vertrouwde, maar ook veel nieuwe gezichten. Wat niet bijdraagt aan een snelgroeiend thuisgevoel, is de coronabubbel waarin de selectie leeft. Sociale contacten op de club zijn beperkt. In de spelersgroep heeft hij met Klaas-Jan Huntelaar een leeftijdgenoot en een vriend getroffen. Met Dusan Tadic speelde hij samen bij Southampton. Davy Klaassen kent hij als aanstormend talent uit zijn eerste periode bij Ajax. Net als Daley Blind, met wie hij ook in Oranje heeft gespeeld.

In het najaar van 2004 beleefde hij zijn debuut in het Nederlands elftal, in een oefenduel met Liechtenstein. Marco van Basten was bondscoach en Edwin van der Sar nog de onomstreden eerste keeper. Pas na het EK 2008 zwaaide Van der Sar af: na zijn laatste interland had hij zijn keepershandschoenen aan Stekelenburg geschonken, als een symbolische overdracht.

Hoogste berg

Stekelenburg kon op dat moment niet bevroeden dat hij twee jaar later met Oranje de hoogste berg zou beklimmen. Hoeveel Nederlandse keepers kunnen zeggen dat ze een WK-finale hebben gespeeld? Precies: twee. Jan Jongbloed en hij. Op weg naar de finale in Johannesburg groeide de waardering voor hem als sluitpost van Oranje, dat voelde hij. Zijn katachtige en cruciale redding in de kwartfinale tegen Brazilië, op een schot van Kaká, ging de wereld over.

Hij was 28 jaar, in de kracht van zijn voetballeven. Een stap van Ajax naar een buitenlandse topclub leek in de maak, maar er kwam nauwelijks beweging in de keeperscarrousel. Barcelona had Victor Valdés, Real Madrid had Iker Casillas. Chelsea koos voor Thibaut Courtois. De meeste plekken waren al bezet. Hij ziet datzelfde nu gebeuren met André Onana. Niemand trekt diens kwaliteiten in twijfel, maar keepers verkassen nu eenmaal niet zo vaak. Het kan soms lang duren voor in de top ergens een plek vrijkomt.

Of hijzelf bestemd was voor de wereldtop? Hij weet het niet. Een carrière valt bijna niet uit te stippelen. Je moet ook een beetje geluk hebben. Geluk met de trainers die je tegenkomt en die het in je zien zitten, geluk hebben dat je fit blijft.

Buitenland

Een jaar na het WK ging hij naar Italië. Zijn keuze voor AS Roma werd bekritiseerd, maar hij had veel geloof in de Spaanse trainer Luis Enrique en de aanvallende speelstijl die hij voorstond. Na één seizoen werd Enrique echter ontslagen en diens opvolger, Zdenek Zeman, nam een eigen keeper mee. Dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. In zijn laatste periode bij Everton gebeurde min of meer hetzelfde. Na het ontslag van trainer Ronald Koeman en de komst van keeper Jordan Pickford was hij gezien. Tussendoor was hij bij Fulham zijn plek onder de lat kwijtgeraakt door een schouder­kwetsuur en bij Southampton, zo luidde de afspraak, zou hij op doel staan zolang eerste doelman Fraser Foster geblesseerd was.

Die uiterst grillige lijn in zijn loopbaan betekent wel dat hij slechts 58 interlands achter zijn naam heeft staan. En dat hij bij zijn oude club Ajax meer officiële wedstrijden speelde dan in die negen jaar daarna in het buitenland.

Geen wegloper

Maar spijt? Geen moment. Je hebt gewoon niet alles in de hand. En hij is de eerste om toe te geven dat hij niet overal naar behoren heeft gepresteerd. Maar hij is ook geen wegloper. Als een trainer het niet in hem zag zitten, pakte hij niet onmiddellijk zijn spullen. Dat irriteert hem soms in het voetbalwereldje van nu, dat spelers drie keer op de bank zitten en dan meteen schreeuwen dat ze naar een andere club willen.

Ook bij Ajax vervult hij weer een reserverol. Toch is hij blij dat Onana is gebleven. Ajax moet presteren en Onana is een geweldige keeper. Als het beter is voor Ajax dat hij op de bank zit, dan zit hij op de bank – maar hij zal Onana achter zijn vodden zitten.

En als coach Erik ten Hag een beroep op hem doet, dan zal hij zorgen dat hij er klaar voor is.