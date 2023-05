Maarten Stekelenburg neemt afscheid van Ajax: ‘Ik ben een slechte verliezer en daarom pas ik bij de club’

Maarten Stekelenburg neemt zondag afscheid van Ajax, in de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen FC Utrecht. De doelman (40) zet een punt achter zijn loopbaan. ‘Ik kijk heel erg uit naar een normaal gezinsleven.’

Heb je je speech al voorbereid?

“Nee. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren en hoe de wedstrijd verloopt. Ik ben niet zo’n prater. Maar ik zou het publiek willen bedanken voor al die jaren steun, en mijn medespelers en de club uiteraard ook. Ik hou van Ajax. Ik ben hier begonnen in de jeugd en ik mag hier afsluiten. Dat is voor weinigen weggelegd. Voor mij wel en daar ben ik dankbaar voor.”

Je krijgt in elk geval een waardiger afscheid dan Daley Blind.

“Zijn vertrek was onnodig en pijnlijk. Ik ken Daley al jaren. We zijn voetbalvrienden. Hij is nóg dieper geworteld in Ajax, zijn wieg heeft hier bij wijze van spreken gestaan. Als hij de keuze had gehad, was hij hier gebleven, maar je hebt in de voetbalwereld niet alles in de hand.”

Wat voor club laat je achter je?

“De mooiste club die er is. Als kind was ik supporter van Ajax. Ik heb beleefd waar ieder jongetje van droomt. Heel veel wedstrijden mogen spelen, twaalf prijzen gewonnen. Het liefst had ik afscheid genomen met een schaal of een beker, iets tastbaars. Wat dat betreft is het einde een beetje vlak: geen minuut gespeeld, geen titels.”

Is de club nog te vergelijken met het Ajax waar je begin deze eeuw je profcarrière begon?

“Mijn eerste periode in de A-selectie duurde negen jaar. Ik begon in een fantastisch elftal met Zlatan, Maxwell, Chivu. Ook toen waren er al veel buitenlandse jongens. We hadden succes, haalden de kwartfinales van de Champions League, maar daarna volgde ook een mindere periode. Je zag de kwaliteit in de selectie afnemen. Zo gaat dat eigenlijk altijd: er zijn ups en downs. Vlak voor mijn transfer in 2011 werden we eindelijk weer kampioen.”

“Toen ik in 2020 terugkeerde zat Ajax in zijn beste periode. Marc Overmars en Erik ten Hag hadden een stevig fundament gebouwd, Ajax heeft een lange reeks van goede prestaties neergezet, bijzonder dat ik daar deel van mocht uitmaken. Met het vertrek van de trainer en extreem veel dragende krachten voelde je wel aankomen dat dit een zwaar jaar zou worden.”

Waar staat Ajax voor in jouw beleving?

“Voor aanvallend voetbal, winnen, kampioen worden. Alles minder dan de landstitel is niet goed. Dat straalt de club ook uit. Buiten Ajax vinden mensen dat arrogant. We zijn nu niet de beste en dat is moeilijk. Ik kan daar slecht tegen, ik ben een slechte verliezer en daarom pas ik bij de club. Die druk van het móéten winnen kan ongezond zijn. Dat was in de periode tussen 2004 en 2011 merkbaar. Zeven jaar zonder kampioenschap, en elk jaar werd de hunkering groter. Dat merkte je aan de ontlading na die wedstrijd tegen FC Twente in de Arena, toen die derde ster eindelijk binnen was.”

Waar ben je op je veertigste nou het meest trots op?

“Op mijn hele carrière eigenlijk, van begin tot eind. Dat het 22 seizoenen heeft mogen duren. Natuurlijk praat iedereen over de mooie momenten, en die zijn er genoeg geweest, maar de tegenslagen maken je ook tot wie je bent. De nederlagen die je incasseert doen je ook beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om te winnen. Ik heb veel gewonnen, en dat gaat niet zonder hard werken. Dat heb ik gedaan.”

Er zijn maar twee Nederlandse keepers die WK-finales hebben gespeeld: Jan Jongbloed in 1974 en 1978 en Maarten Stekelenburg in 2010. Staat dat niet bovenaan in je lijstje hoogtepunten?

“Daar ben ik ook enorm trots op, maar het is tegelijk een dieptepunt omdat we de finale verloren. En tijdens je loopbaan ben je ook niet bezig met dat soort mijlpalen. Dat is meer voor nu, als er wordt teruggeblikt. Ik moet zeggen: ik heb enorm veel reacties gekregen nu mijn besluit om te stoppen wereldkundig is gemaakt. Het maakt veel los. En als je dan inderdaad bedenkt dat er maar twee Nederlandse keepers in WK-finales hebben gespeeld, dan denk je wel: goh, daar ben ik er één van.”

Er is de laatste jaren veel te doen om de keepers van Oranje. Wie zou jij op doel zetten?

“Een lastige keuze. Als je puur kijkt naar de feiten heeft Jasper Cillessen het altijd goed gedaan. Hij zit nu in een mindere periode. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik zat bij Ajax op de bank, maar ik speelde wél in Oranje. Ik kreeg het vertrouwen van bondscoach Bert van Marwijk. Dat heb ik ook terugbetaald, maar die steun heeft mij heel erg geholpen. Het is een stressvolle job, keepen. Alle clichés zijn waar. Een spits kan tien kansen missen en de winnende maken, een keeper kan tien reddingen verrichten en met één balletje tussen de benen de wedstrijd verliezen.”

In die finale tegen Spanje op het WK in Zuid-Afrika speelde je onder anderen met Rafael van der Vaart. Hij vindt dat je nog veel meer uit je carrière had kunnen halen. Heeft hij gelijk?

“Ik snap wel wat hij zegt. In het buitenland ben ik te weinig aan mijn trekken gekomen. Aan mijn werkethiek en inzet heeft het niet gelegen. Ik ben misschien niet bezeten, ik kan relativeren, maar als je het tot je veertigste kan volhouden op dit niveau zit het mentaal wel goed. Je moet als keeper een beetje geluk hebben. Na het WK van 2010 hadden alle topclubs een goede keeper die nog jaren vooruit kon. In 2011 werd ik gehaald door AS Roma, op aandringen van trainer Luis Enrique. Na een jaar was hij weg en zijn opvolger, Zdenek Zeman, haalde voor 14 miljoen een nieuwe keeper. Kort na mijn transfer naar Fulham raakte ik zwaar geblesseerd, lag ik er zes maanden uit. Dat zijn dingen waar je geen invloed op hebt. Ik snap wat Rafael bedoelt, maar voor keepers is het nog moeilijker om de regie te bepalen in je loopbaan dan voor andere voetballers.”

Wat wil je nog uit het leven halen?

“Waar ik heel erg naar uitkijk is een normaal gezinsleven. Vooral de weekends, met de jongens naar de voetbal op zaterdag, op zondag een beetje chillen. We hebben drie zoons, van 13, 10 en 7, en die voetballen alle drie. De oudste is keeper; hij loopt nu stage bij AZ.”

John Heitinga is hoofdtrainer van Ajax, Nigel de Jong directeur topvoetbal van de KNVB, Van der Vaart en Wesley Sneijder doen vooral televisiewerk als analist. Zeg het maar: wat heeft jouw voorkeur?

Lachend: “Huisman.”

Zou je Heitinga adviseren hoofdtrainer te blijven bij Ajax?

“Als hij de kans krijgt, moet hij het doen. Ajax is zijn club, hij heeft de ambitie. Daarom is hij ook ingestapt. Wat hij doet is niet makkelijk, want je neemt het over als het niet loopt. Je steekt je nek uit en die kan eraf gehakt worden. Ik vind het bewonderenswaardig wat hij heeft gedaan, en wat hij laat zien. Het is uiteraard niet aan mij, maar hoe hij zich manifesteert in de groep, hoe hij praat en de manier waarop hij traint: hij is in mijn ogen meer dan capabel voor deze job.”

De naam van jouw oude trainer Luis Enrique wordt weleens genoemd bij Ajax. Zou hij bij de club passen?

“Zijn manier van voetballen past zeker. Aanvallend, ver van de eigen goal. Het is belangrijk dat een trainer van Ajax een type is dat past bij de club, niet of het een Nederlander of een buitenlander is. Wat je niet moet willen is een trainer die de filosofie van Ajax verandert.”

Komt het goed met Ajax?

“Het komt altijd goed met Ajax. Soms heb je een minder jaar, of mindere jaren. We gaan ervan uit dat het bij eentje blijft.”

En met Maarten Stekelenburg?

“Met mij ook. Ik wil de komende periode eerst eens kijken of ik het voetbal ga missen. Misschien bevalt een leven zonder me wel prima.”

