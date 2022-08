Maarten Stekelenburg denkt twintig jaar na zijn debuut nog niet aan stoppen: ‘Ik ga nog lekker door’

Maarten Stekelenburg voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard-Ajax. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Als 19-jarige jongen was Stekelenburg een beetje zenuwachtig voor zijn eerste wedstrijd, op 11 augustus 2002 om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. “We wonnen met 3-1 en dan is het uiteindelijk een heerlijk debuut. Ik kon slechter beginnen.”

Stekelenburg kwam in zijn eerste seizoen tot dertien wedstrijden. “Ik begon heel goed, maar raakte al snel geblesseerd. Dat was jammer voor mij, want ik zat er lekker in. Uiteindelijk is het goed gekomen, want ik had niet verwacht dat seizoen zoveel wedstrijden te keepen.”

Even afstand nemen

De doelman ziet dat er sinds zijn beginjaren het nodige is veranderd in het voetbal en bij Ajax. “Toen was het mooi als we ons kwalificeerden voor de Champions League. Nu moeten we minimaal Europees overwinteren. De lat is hoger gelegd, maar dat hoort ook.”

Stekelenburg weet nog niet wat hij gaat doen als hij gaat stoppen. “Zolang ik nog voetbal denk ik daar nog niet over na. Op het moment dat ik besluit om te stoppen, weet ik wel dat ik even afstand neem. Dan kan ik ondervinden hoe dat is. Vervolgens laat ik het verder op me afkomen.”

De 63-voudig international speelde tot nu toe 311 wedstrijden voor Ajax en kwam ook uit voor onder meer Fulham en AS Roma.